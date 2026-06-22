Wayne Rooney, Lamine Yamal'ın oyununa hayran kaldı: «Hareketleri beni gülümsetiyor»

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Wayne Rooney, Lamine Yamal'ın oyununa hayran kaldı: «Hareketleri beni gülümsetiyor»

İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası'ndaki etkileyici başlangıcıyla futbol dünyasının dikkatini çekmeye devam ediyor. Suudi Arabistan karşısında alınan 4-0'lık galibiyette 18 yaşındaki kanat oyuncusu, sadece turnuvadaki ilk golünü atmakla kalmadı, aynı zamanda sergilediği performansla uzmanların, özellikle de İngiliz futbol efsanesi Wayne Rooney'nin büyük takdirini topladı. Goal.com haberine göre belirtiliyor.

Grup aşamasının ilk maçında fiziksel durumu nedeniyle yedek kulübesinden başlayan Lamine Yamal, Suudi Arabistan maçına ilk 11'de çıktı. Karşılaşmanın henüz 10. dakikasında golü atarak skoru açan futbolcu, milli takım formasıyla 27 maçta gol sayısını 7'ye çıkardı. Teknik heyet, genç yeteneği korumak amacıyla onu devre arasında oyundan aldı, ancak sergilediği 45 dakikalık performans maçın kaderini belirlemek için yeterli oldu.

Rooney'nin hayranlığı ve Yamal'ın liderlik vasıfları

Manchester United ve İngiltere milli takımının eski forveti Wayne Rooney, BBC'de yorumcu olarak katıldığı programda Yamal'ın oyunundan aldığı keyfi gizlemedi. Goal.com'un haberine göre Rooney, 18 yaşındaki gencin sahadaki olgunluğunu «inanılmaz» olarak nitelendirdi. Rooney'ye göre Lamine sadece yetenekli bir oyuncu değil, aynı zamanda takım arkadaşlarına güven veren gerçek bir lider.

«Onu çok seviyorum, sadece beni gülümsetiyor. Futbolu büyük bir keyifle oynuyor. İspanya kadrosunda çok genç oyuncu var ve Lamine onlara özgüven aşılıyor. 16 yaşında Avrupa şampiyonu oldu, şimdi ise çok daha gelişmiş durumda. 18 yaşındaki bir çocuk için bunu söylemek garip gelebilir ama sahadaki her arkadaşına bu Dünya Kupası'nı kazanabileceklerine dair güven verebiliyor», dedi Rooney.

Ayrıca Rooney, futbolcunun sadece hücumdaki becerilerini değil, savunmadaki çalışkanlığını da özellikle vurguladı. Modern futbolda yıldız statüsündeki oyuncuların savunmaya yardıma gelmesinin nadir görülen bir durum olduğunu belirten eski forvet, bu özelliğin tüm takım için örnek teşkil ettiğini söyledi.

«Eğer diğer oyuncuları sahada daha iyi hareket etmeye teşvik eden böyle bir özelliğiniz varsa, bu harikadır. Geriye koşup takımına yardım ediyor. Süper yıldız seviyesindeki bir oyuncunun savunmada çalıştığını gören diğerleri de ister istemez tüm güçlerini ortaya koyarlar», diye ekledi Wayne Rooney.

İspanya milli takımı şu anda H grubunda lider durumda. Bir sonraki turda Uruguay ile karşı karşıya gelecekler. 27 Haziran'da oynanacak bu maçın, grubun liderini belirlemesi bekleniyor. Lamine Yamal ise Barcelona ve İspanyol futbolunun geleceği olarak konumunu bu prestijli turnuvada daha da sağlamlaştırıyor.

Lamine YamalWayne RooneyİspanyaDünya KupasıBarcelona
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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