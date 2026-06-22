Mısır ikinci yarıda geri dönerek Yeni Zelanda'yı mağlup etti

2026 Dünya Kupası G Grubu'ndaki 2. tur mücadeleleri kızışıyor. Vancouver'daki BC Place Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mısır milli takımı, Yeni Zelanda karşısında 3-1'lik net bir galibiyet elde etti.

Maç, Okyanusyalılar için oldukça şanslı başladı. 15. dakikada Surman'ın attığı golle Yeni Zelanda öne geçti ve ilk yarı nominal ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Ancak ikinci yarıda Mısır milli takımı gerçek bir karakter koydu. Afrikalıların temsilcisi Zizo 58. dakikada durumu eşitleyip beraberliği sağlarken, kısa süre sonra kaptan Mohamed Salah Mısır'ı öne geçirdi. Maçın skorunu ise 82. dakikada oyuna sonradan giren Trezeguet belirledi.

Bu grubun diğer maçında İran ve Belçika milli takımlarının berabere kaldığını belirtmek gerekir. Bu nedenle Mısır'ın aldığı bu galibiyet, gruptaki mücadeleyi daha da heyecanlı hale getirdi.

Dünya Kupası 2026. G Grubu. 2. Tur

22 Haziran. Vancouver. BC Place Stadyumu

Yeni Zelanda — Mısır 1:3

Goller: Surman (15) — Zizo (58), Salah (67), Trezeguet (82).

Yeni Zelanda: Crocombe, Payne (Bindon 85), Boxall, Ketchey (Randall 76), Sarman, Bell, Stamenich, Singh (Thomas 76), Just (de Vries 85), McCowatt (Old 66), Wood.

Mısır: Sobhy, Ibrahim, Hany, Abul Futuh, Ashour (Zizo 84), Zizo (Abdulkarim 76), Fathi (Rabiya 41), Lashin, Attiya, Salah (Abdulmajid 84), Marmoush (Trezeguet 76).

Sarı Kartlar: Lashin (17), Singh (20), McCowatt (34).