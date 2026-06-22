Dünyayı etkileyen küçük taraftar milli takım antrenmanında

·0·Spor
Dünyayı etkileyen küçük taraftar milli takım antrenmanında

FIFA Dünya Kupası kapsamında oynanan Özbekistan ve Kolombiya milli takımları arasındaki karşılaşma, sadece sahadaki amansız mücadeleyle değil, aynı zamanda tribünlerde yaşanan ve milyonlarca insanın kalbine dokunan duygusal anlarla da futbol tarihine geçti.

Dünya medyasının odak noktasındaki gözyaşları

Karşılaşma sırasında Kolombiya milli takımının gol atmasının ardından, tribünlerde milli takımımıza gönülden destek veren küçük Isfandiyor'un üzülerek gözyaşı dökmesi yayın kameralarına yansıdı. Küçük çocuğun bu samimi duyguları, stadyumdaki rakip takım taraftarlarını da etkiledi.

Kolombiyalı taraftarlar, küçük Özbek taraftarı teselli etmek ve desteklemek amacıyla tüm stadyumu inleterek "Özbekistan, Özbekistan" diye bağırmaya başladılar. Bu durum sadece stadyumda değil, dünya genelinde sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Taraftarlar ve uzmanlar, bu olayı Dünya Kupası'nın en güzel, en etkileyici ve sporun dünyayı birleştirdiğinin kanıtı olan unutulmaz anlarından biri olarak değerlendirdi.

Milli takımdan beklenmedik sürpriz

Bu popülarite ve uluslararası tanınırlığın ardından, Özbekistan milli takımı oyuncuları en küçük ve sadık taraftarlarını unutmadılar. Isfandiyor, milli takımın ABD'deki antrenman kampına davet edildi.

Paylaşılan fotoğrafta görüldüğü üzere, milli takım futbolcuları ve teknik heyet küçük kahramanı büyük bir sevinçle karşıladı. Antrenman sahasında gerçekleşen bu buluşmada Isfandiyor'a, futbolcular tarafından imzalanmış 22 numaralı milli takım forması ve hatıra olarak Dünya Kupası'nın sembolik bir maketi hediye edildi.

Bu tür buluşmalar, milli takımımız ve taraftarlar arasındaki görünmez sevgi bağlarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösteriyor. Küçük Isfandiyor için ise bu olayın ömür boyu unutulmayacak büyülü bir anı olacağı şüphesizdir.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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