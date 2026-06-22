Hamdamov: «Ronaldo'ya karşı oynamak bir hayaldi, bugün ise bir rüya gibi»

Özbekistan milli takımı, Dünya Kupası 1. turunda Kolombiya'ya karşı (1:3) kıyasıya bir mücadele verdikten sonra, takımın orta saha oyuncusu Doston Hamdamov ÖFA basın servisine maç izlenimleri ve gelecek planları hakkında samimi bir röportaj verdi. Görüşme sırasında futbolcumuz, teknik direktörün mağlubiyet sonrası sözleri, 2009'daki unutulmaz anıları ve gelecek rakibi Cristiano Ronaldo hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Teknik direktörden güçlü motivasyon

Kolombiya maçında fırsatlar kaçırılmış olsa da, milli takımın gösterdiği güçlü direnç teknik direktör tarafından takdir edildi. Bu durum, oyunculara Portekiz ile oynanacak kritik maç öncesinde ek güç verdi:

"Teknik direktörümüz: 'Çok iyi bir oyun çıkardınız, rakibe karşı güçlü bir direnç gösterdiniz'dedi. Bundan dolayı mutlu olduğunu, çalışmaya devam edeceğimizi ve Portekiz'e karşı da aynı güçle direneceğimizi belirtti. Bundan büyük bir motivasyon aldık. İlerlemeye devam edeceğiz", diyor Hamdamov.

2009: Taşkent'teki çocukluk hayali

Yıllar sonra kader, Özbek futbolcuları dünya futbolu efsanesi Cristiano Ronaldo ile yeniden karşılaştırıyor. Ancak bu kez tribünde değil, yeşil sahada! Doston, Ronaldo'nun 2009'da Taşkent'e geldiği günleri şöyle hatırlıyor:

Unutulmaz anlar: O zamanlar futbolcularımız henüz çocuktu, Ronaldo ise gücünün zirvesinde, yıldızlık döneminin doruğundaydı.

Ulaşılamaz bir hayal: O yıllarda genç çocuklar için Cristiano'ya karşı sahaya çıkmak sadece imkansız bir hayal gibi görünüyordu.

Büyük idol: Doston, Ronaldo'nun maçlarını küçüklüğünden beri takip ettiğini ve onun kendisi için gerçek bir idol olduğunu özellikle itiraf etti.

«Bu tıpkı güzel bir rüya gibi»

Artık sıradan bir izleyici olarak değil, denk bir rakip olarak Dünya Kupası sahasına çıkmak futbolcularımızda farklı bir heyecan uyandırıyor. Avrupa'nın en top kulüplerinde top koşturan yıldızlara ve şahsen Ronaldo'ya karşı mücadele etmenin kolay olmayacağı kesin.

Ancak Doston Hamdamov'un belirttiğine göre, bu zorluğun arkasında çok keyifli duygular yatıyor:

"Bu bir rüya gibi. Sadece Ronaldo değil, Avrupa'nın top kulüplerinde oynayan futbolculara karşı mücadele etmek zor. Ama öte yandan çok keyifli. Sıradaki maçta iyi bir direnç göstereceğiz".

Önümüzde Portekiz'e karşı hayati bir mücadele var. Milli takımımızın sahada tüm gücünü ortaya koyacağına ve taraftarları mutlu edeceğine inanıyoruz!