Messi'nin 18. golünü rakip kaleci bile kutluyor

·2·Spor
Messi'nin 18. golünü rakip kaleci bile kutluyor

Lionel Messi, Avusturya karşısında Dünya Kupaları'ndaki 18. golünü kaydetti. Messi maçta iki kez fileleri havalandırırken, Arjantin karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Fotoğrafta Avusturya kalecisinin golden sonraki tepkisi de dikkat çekti. Sanki o da Messi'nin sıradaki golünü kutluyormuş gibi görünüyor.

İkinci turun ardından Arjantin, altı puanla grup lideri konumunda. Avusturya üç puanla ikinci sırada yer alırken, Ürdün ve Cezayir henüz puanla tanışamadı.

ArgentinaAvusturyaLionel MessiDubleDünya Kupası
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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