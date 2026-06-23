Messi'nin 18. golünü rakip kaleci bile kutluyor

Lionel Messi, Avusturya karşısında Dünya Kupaları'ndaki 18. golünü kaydetti. Messi maçta iki kez fileleri havalandırırken, Arjantin karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Fotoğrafta Avusturya kalecisinin golden sonraki tepkisi de dikkat çekti. Sanki o da Messi'nin sıradaki golünü kutluyormuş gibi görünüyor.

İkinci turun ardından Arjantin, altı puanla grup lideri konumunda. Avusturya üç puanla ikinci sırada yer alırken, Ürdün ve Cezayir henüz puanla tanışamadı.