Aston Villa, Morgan Rogers için 100 milyon sterlin altındaki teklifleri reddediyor

·59·Spor
Aston Villa, Morgan Rogers için 100 milyon sterlin altındaki teklifleri reddediyor

Birmingham ekibi Aston Villa, genç yıldızı Morgan Rogers konusunda kesin bir tavır sergiliyor. Premier League devleri Arsenal ve Chelsea'nin oyuncuya ciddi ilgi gösterdiği bir dönemde, Villa yönetimi transfer bedeli konusundaki taleplerini açıkladı. Kulüp sahipleri Nassef Sawiris ve Wes Edens, yetenekli hücum oyuncusunu ucuza bırakmamaya karar verdi. Goal.com'un haberine göre.

Daily Mail'in haberine göre Aston Villa, 23 yaşındaki Rogers için en az 100 milyon sterlin talep ediyor. Kulüp yönetimi, mevcut transfer piyasasındaki fiyatları temel alarak oyuncusunu en değerli varlıklarından biri olarak görüyor. Özellikle diğer kulüplerin oyuncuları için istediği yüksek rakamlar, Birmingham kulübünün bu denli yüksek bir bedel belirlemesine neden oldu.

Finansal Kısıtlamalar ve Transfer Politikası

Aston Villa geçen sezon harika sonuçlar elde edip Avrupa Ligi'nde başarılar yakalamış olsa da, kulüp UEFA'nın Finansal Sürdürülebilirlik kurallarına (FFP) uyum sağlamakta zorluk çekiyor. Yönetmelik gereği kulüpler, gelirlerinin %70'inden fazlasını futbolla ilgili harcamalara ayıramaz. Daha önce bu kuralı ihlal ettiği için 9,5 milyon sterlin ceza alan Villa için Morgan Rogers'ın satışı, finansal dengeyi yeniden kurmanın tek yolu olabilir.

Buna rağmen kulüp, Premier League rakiplerine herhangi bir "indirim" yapmayı düşünmüyor. Rogers, geçen sezon 14 gol ve 12 asist yaparak ne kadar önemli bir figür olduğunu kanıtladı. Unai Emery'nin ekibi Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir katılım hedefliyor ve kadroyu güçlendirmek için ek kaynağa ihtiyaç duyuyor.

Unai Emery'nin Planları ve Yeni Hedefler

Morgan Rogers takımdan ayrılırsa, Unai Emery kanat hücum hattını güçlendirmek için birkaç adayı değerlendiriyor. İspanyol teknik adam, Arsenal'deki eski öğrencisi Gabriel Martinelli'ye büyük ilgi duyuyor. Ancak Brezilyalı futbolcunun yüksek maaşı Villa için finansal bir engel olabilir.

Kulübün kısa listesinde şu futbolcular da yer alıyor:

  • Harry Wilson – Fulham ile sözleşmesi sona erdi ve serbest oyuncu statüsünde;
  • Harvey Barnes – Newcastle United kanat oyuncusu;
  • Ibrahim Mbaye – PSG'nin genç yeteneği, performansı şu an Dünya Kupası'nda takip ediliyor.

Aston Villa şu anda Evann Guessand ve Tammy Abraham gibi futbolculara yapılan başarısız transfer harcamalarından ve kiralık oyuncuların maaş yükünden kurtulmaya çalışıyor. Morgan Rogers transferiyle ilgili müzakerelerin, yaz transfer döneminin en sansasyonel olaylarından biri olması bekleniyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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