Harry Kane Hakkında Paranormal Tartışma: Ünlü Medyum Onu Büyüden Korumak İstiyor

İngiltere Milli Takımı ve Bayern Münih forveti Harry Kane, beklenmedik bir şekilde doğaüstü güçlerin savaşının merkezinde kaldı. Dünya Kupası kapsamında İngiltere ve Gana arasındaki kritik maç öncesinde, Ganalı ünlü büyücü Nana Kwaku Bonsam, İngiliz kaptanı "durduracağını" ilan etti. Ancak dünyaca ünlü medyum Uri Geller, bu tehdide karşı duracağını ve futbolcuya metafizik bir koruma sağlayacağını belirtti. Goal.com haberine göre .

Ganalı ruhani lider Bonsam açıklamasında, Kane'in ciddi bir sakatlık yaşamasını istemediğini ancak oyununa etki ederek gol atmasına izin vermeyeceğini vurguladı. Büyücü uluslararası medya temsilcilerine, "Harry Kane üzerinde çalışıyorum. Amacım onu vatanıma karşı oynayacağı maçta durdurmak. Bu, Gana Milli Takımı'na yardımcı olacak" dedi.

Uri Geller'in "Enerji Kalkanı"

Bu haberlerin ardından, doğaüstü yetenekleriyle tanınan Uri Geller hemen karşı atağa geçti. Goal.com'un bildirdiğine göre Geller, İngiliz forveti her türlü negatif etkiden koruma sözü verdi. Kendi ifadelerine göre, Güney Afrika'da büyücülerle çalışma konusundaki geniş deneyimi bu konuda ona yardımcı olacak.

Daily Star'a verdiği röportajda Geller stratejisini şöyle açıkladı: "Bu büyüyü bozacağım, bunu yapabilirim. Maç başlamadan önce özel titreşimler göndereceğim. Gücümü ve bilgimi, Harry Kane'e yöneltilen negatif enerjiyi durdurmak için kullanacağım".

İlginç olan şu ki, Geller yöntemlerini bilimsel olarak temellendirmeye de çalıştı. Albert Einstein tarafından geliştirilen ünlü E=mc² formülünü örnek gösterdi. Medyuma göre evrendeki her şey enerjiden oluşur ve bu enerjiyi yöneterek insanlar üzerinde etki yaratmak mümkündür.

Koruma süreci kendine özgü bir ritüeli de içeriyor. Geller, Harry Kane ve Ganalı büyücünün fotoğraflarını bastırıp, rakip ruhani liderin etkisini engellemek için üzerine "X" işareti koyacağını belirtti. Futbol dünyasında bu tür durumlar ilk kez yaşanmıyor ancak Kane gibi yıldız bir futbolcu etrafındaki bu tür skandallar taraftarların ve uzmanların dikkatini çekiyor.

Harry Kane şu anda Avrupa futbolunun en parlak temsilcilerinden biri olduğu için bu tür haberler futbolseverler için ilgi çekici. Oyununa yapılacak her türlü dış etki, ister fiziksel ister psikolojik olsun, İngiltere Milli Takımı'nın sonuçlarını doğrudan etkileyecektir.