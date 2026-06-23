Mason Greenwood Transferi Tehlikede: Roma Finansal Sorunlarla Karşı Karşıya

Marsilya forveti Mason Greenwood'un İtalya Serie A'ya geçişi beklenmedik engellerle karşılaştı. Roma kulübü İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için ciddi ilgi gösterse de, transferin gerçekleşmesi kulübün mali durumuna bağlı kalmış durumda. Bu durum sadece futbolcunun geleceğini değil, aynı zamanda Marsilya'nın yaz transfer planlarını ve mali raporlarını da doğrudan etkileyebilir. Goal.com'un haberine göre.

Goal.com'un haberine göre, Marsilya yönetimi 24 yaşındaki forveti 50-55 milyon euro karşılığında satarak bütçesini doldurmayı planlıyordu. Fransız kulübü için bu miktar oldukça kritik, çünkü Salı günü ülkenin futbol mali denetim organına (DNCG) rapor sunmaları gerekiyor. Ancak Roma ile yürütülen müzakereler çıkmaza girdi, zira Roma kulübünün önce kendi mali dengesini düzenlemesi gerekiyor.

Finansal Fair Play ve Transfer Zinciri

İtalya başkent ekibi, Mason Greenwood transferini resmileştirmeden önce Finansal Fair Play kuralları gereği Haziran sonuna kadar yaklaşık 50 milyon euro gelir elde etmeli. Bu da Roma'nın önce bazı önde gelen oyuncularını satması gerektiği anlamına geliyor. Ancak ondan sonra Giallorossi, yeni transferler için gerekli olan kaynağa sahip olacak.

Il Messaggero'nun haberine göre Roma, bu kaynağı toplamak için yetenekli orta saha oyuncusu Manu Koné transferinden umutlanıyor. Fransız futbolcuya İngiltere'den Arsenal ve Chelsea kulüpleri ilgi gösteriyor. Ancak burada da durum kolay değil, çünkü futbolcunun kendisi Paris Saint-Germain (PSG) forması giymeyi hayal ediyor. PSG henüz resmi bir teklifle çıkmasa da, futbolcunun bekleyişi tüm transfer zincirini yavaşlatıyor.

Şu anda Mason Greenwood ve Roma arasında kişisel sözleşme konusunda anlaşma mevcut. Bilgilere göre futbolcu, Roma'da yıllık 5 milyon euro maaş almaya razı oldu. Ancak kulüp kasasında nakit paranın olmaması nihai imzaların atılmasına engel oluyor. Bu gecikme ise Marsilya yönetimini endişelendiriyor, çünkü transfer penceresi kapanana kadar kadrolarını güçlendirmek için bu kaynağa güveniyorlar.

Mason Greenwood, geçen sezonu kiralık olarak başarılı bir şekilde geçirdikten sonra birçok Avrupa devinin dikkatini çekmişti. Teknik becerisi ve gol sezgisiyle Roma teknik direktörü için önemli bir güç olması bekleniyor. Eğer Roma kulübü yakın günlerde Manu Koné veya diğer oyuncularını satmayı başaramazsa, İngiliz forvet için Premier League takımları da dahil olmak üzere başka alıcılar devreye girebilir.