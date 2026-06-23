Türkiye 62 şut çekti ancak tek bir gol bile atamadı

Türkiye milli takımı Dünya Kupası'nda beklenen sonucu alamadı. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi oyuncuların bulunduğu kadro, son tur başlamadan önce play-off şansını kaybetti. Haiti milli takımı da aynı aşamada bir üst tura çıkma fırsatını yitirdi.

Türkiye, grupta Avustralya ve Paraguay maçlarında mağlubiyet yaşadı. Takım, iki karşılaşma boyunca rakip kaleye toplam 62 şut çekti ancak tek bir gol bile kaydedemedi.

İstatistikler, Türkiye'nin topa sahip olma konusunda büyük bir üstünlük kurduğunu gösteriyor. Takım, maçlardan birinde %72, diğerinde ise %79 topa sahip oldu. Buna rağmen, çok sayıdaki atak sonuç vermedi.

Sonuç olarak Türkiye, son tur öncesinde play-off mücadelesinden elendi. Yıldız isimlerle dolu kadronun 62 şutta gol bulamaması, takımın temel sorunu haline geldi.