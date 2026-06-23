Conceição: «Özbekistan'ın bize karşı nasıl bir taktikle oynayacağını biliyorum»

Bugün tüm Özbek futbolseverlerin heyecanla beklediği o gün geldi. 2026 Dünya Kupası grup aşamasının 2. turu kapsamında Özbekistan milli takımı, Portekiz karşısına çıkıyor. Bu kritik mücadele öncesinde rakip takımın orta saha oyuncusu Francisco Conceição The Touchline yayın organına bir röportaj vererek temsilcilerimizin taktiği ve oyun stratejisi hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Özbekistan'ın «sert savunması» rakibin gözünde

Portekizli futbolcu, milli takımımızın güçlü yönlerini iyi analiz ettiğini ve bugünkü maçın onlar için kolay geçmeyeceğini gizlemedi. Özellikle temsilcilerimizin savunmadaki disiplinli ve kompakt oyununa vurgu yaptı:

«Özbekistan milli takımının oyunda uygulayacağı stratejiyi iyi biliyorum. İlk golümüzü mümkün olduğunca geciktirmeye çalışacaklar. Bunun için beş futbolcudan oluşan, çok iyi organize edilmiş bir savunma hattı kullanıyorlar. Bu hat oldukça kompakt ve birbirini anlayarak oynuyor», dedi Francisco Conceição.

Conceição'nun bu itirafı, Portekiz teknik heyetinin temsilcilerimizin savunma taktiklerini titizlikle analiz ettiğini ve onlara karşı ciddi bir hazırlık yaptığını gösteriyor.

Bugün — Karar Günü!

K grubundaki kaderi belirleyecek olan Portekiz — Özbekistan karşılaşması bugün, 23 Haziran tarihinde oynanacak.

Bu heyecan dolu mücadele Taşkent saati ile 22:00da başlayacak. Milli takım oyuncularımıza, Portekizli yıldızların ataklarını başarıyla karşılayıp taraftarlarımıza unutulmaz tarihi bir sonuç hediye etmeleri için başarılar dileriz! Desteklemeye devam ediyoruz!