Zlatan Ibrahimovic: Lionel Messi Artık Maradona ve Pele ile Aynı Seviyede Değil

Futbol dünyasının en renkli ve özgün karakterlerinden biri olan Zlatan Ibrahimovic, Arjantin milli takım kaptanı Lionel Messi hakkında yeni bir çarpıcı açıklamada bulundu. İsveçli eski forvet, 2026 Dünya Kupası'ndaki rekorların ardından, futbol tarihinin en iyi oyuncusu tartışmalarının sona erdiğini vurguladı. Goal.com haber veriyor.

Lionel Messi, Avusturya'ya karşı oynanan maçta attığı iki golle Arjantin milli takımının play-off aşamasına yükselmesini sağladı. Bu gollerle birlikte Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Ibrahimovic'e göre bu sonuçlar, Messi'yi Diego Maradona ve Pele gibi efsanelerin bile üzerine taşıyor.

"Bence artık hiçbir tartışmaya gerek kalmadı. Dünya Kupaları tarihinin en golcü oyuncusu olduğunuzda, bu turnuvayı kazandığınızda, farklı nesiller boyunca üstünlük kurduğunuzda ve 38 yaşında bile performans göstermeye devam ettiğinizde, insanların daha ne istediğini anlamıyorum", şeklinde aktarıyor FOX Sports.

Tarihi Rekor ve Eşsiz İstikrar

Messi, turnuvanın ilk iki maçında beş gol atmayı başardı. Cezayir'e karşı hat-trick yaptıktan sonra, Avusturya maçında da rakip ağları iki kez havalandırdı. Bu sonuçla Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 18'e çıkararak erkekler Dünya Kupaları tarihinin mutlak lideri oldu.

Ibrahimovic, Messi'nin yaklaşık yirmi yıldır yüksek seviyede oynamasını özellikle takdir etti. Sözlerine göre Pele, Maradona veya Johan Cruyff gibi büyükler bile Messi'nin uzun yıllar süren istikrarına ve kazandığı ödüllerin ölçeğine ulaşamaz. Zlatan, Messi'yi "ayrı bir kategorideki" bir sporcu olarak tanımladı.

Ayrıca Ibrahimovic, kendine has mizahıyla kendi sonuçları ile Messi'ninkileri kıyasladı. "O iki maçta beş gol attı. Ben ise iki Dünya Kupası'na katılıp tek bir gol bile atamadım. Bu yüzden onun adına mutluyum ve bu oyununa devam etmesini umuyorum. Yakında doğum gününü kutlayacak, bu yüzden keyfini çıkarmasına izin verin çünkü biz onun oyunundan keyif alıyoruz", diye ekledi İsveçli yıldız.

Şu anda Inter Miami forması giyen Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası'nda sadece gol atmakla kalmıyor, aynı zamanda takımının lideri olarak da kendini gösteriyor. Avusturya maçında penaltıyı kaçırmış olsa da mental olarak yıkılmadı ve maçın kaderini belirleyen gollerin sahibi oldu. Bu tür bir irade ve yetenek, Messi'nin dünya futbolundaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor.