Martin Odegaard ve Erling Haaland Norveç ile tarihi zaferi kutladı

Norveç milli takımı, Dünya Kupası grup aşamasında Senegal'i 3-2 mağlup ederek play-off biletini cebine koydu. Bu tarihi başarının ardından, kaptan Martin Odegaard ve yıldız forvet Erling Haaland önderliğindeki futbolcular, taraftarlarla birlikte sıra dışı bir kutlama gerçekleştirdi. Goal.com'un haberine göre.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Norveçli futbolcular doğrudan taraftarların bulunduğu tribüne yöneldi. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, tüm takımın ve binlerce taraftarın İskandinav geleneklerine sadık kalarak "Viking Row" (Viking Kürek Çekme) hareketini gerçekleştirdiği görülüyor.

Viking mirası ve stadyumdaki coşku

Bu özgün kutlama yöntemi, İskandinav halklarının kadim mirasından ilham alınmış olup, katılımcıların yan yana oturarak davul sesleri eşliğinde kürek çekme hareketlerini tekrarlamasına dayanıyor. Martin Odegaard liderliğindeki takımın bu hareketi stadyumdaki binlerce taraftarla uyum içinde yapması, sahada muazzam bir atmosfer oluşturdu.

Goal.com'un bildirdiğine göre, bu fikir maç öncesinde planlanmıştı. Manchester City forveti Erling Haaland, maç sonrası verdiği röportajda konuya değindi. Haaland'ın sözlerine göre, takım kaptanı Martin Odegaard, galibiyet durumunda taraftarlarla birlikte bu hareketi yapmayı teklif etmişti.

"Bu kutlamayı internette görmüştüm ve çok popülerdi. Martin maçtan önce bunu yapıp yapmamamız gerektiğini sordu. Ben de 'Eğer kazanırsak, neden olmasın?' diye cevap verdim," dedi maçta duble yapan Erling Haaland.

Sıradaki rakip — mevcut şampiyonlar

Grup aşamasındaki başarılı yürüyüşün ardından Norveç milli takımını daha ciddi bir sınav bekliyor. Grup birinciliği mücadelesi için Fransa milli takımıyla karşı karşıya gelecekler. Norveç şu an harika bir form grafiği çizse de Erling Haaland, gelecek rakibin gücünü hafife almıyor.

"Fransa çok güçlü bir takım. Belki bizi yenerler, hatta turnuvanın şampiyonu bile olabilirler. Ancak biz play-off aşamasına büyük bir güven ve motivasyonla giriyoruz," diye ekledi forvet. Norveç'in bu galibiyeti ve maç sonrası yaşanan duygular, ülke futbolu için yeni bir dönemin başladığının habercisi niteliğinde.