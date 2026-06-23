Harry Kane Rekorlara Koşuyor: Peter Shilton İngiltere Kaptanı Hakkında Konuştu

İngiltere milli takımının efsanevi kalecisi Peter Shilton, milli takım formasıyla en çok maça çıkma konusundaki mutlak rekorunun yakında kırılmasını bekliyor. Şu anda 125 maçla zirvede olan Shilton, bu sonucun takım kaptanı Harry Kane tarafından geçileceğine inanıyor. Goal.com'a verdiği röportajda eski kaleci, Kane'in sadece bir rekor kırıcı değil, aynı zamanda İngiliz futbol tarihinin en eksiksiz forvetlerinden biri olduğunu vurguladı. Goal.com haberine göre.

Harry Kane, 2015 yılında milli takıma adım attığından beri 115 maça çıkıp 81 gol atmayı başardı. Wayne Rooney tarafından kırılan 53 gollük sınırı çoktan aşarak İngiltere tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Şimdi önündeki hedef, Peter Shilton'ın 125 maçlık rekorunu kırmak. Shilton'a göre Kane, bu onuru her anlamda hak ediyor ve takımın gerçek lideri.

Tarihi Karşılaştırma: Greaves, Lineker ve Kane

Peter Shilton, modern futbol yıldızını geçmişin efsanevi golcüleri Jimmy Greaves ve Gary Lineker ile kıyasladı. Sözlerine göre, her forvetin kendine özgü bir tarzı vardı. Greaves harika driplingleri ve her durumdan gol çıkarabilme yeteneğiyle öne çıkarken, Gary Lineker ceza sahası içinde doğru zamanda doğru yerde olma ve soğukkanlılıkla bitiricilik becerisiyle tanınıyordu.

Harry Kane ise bu iki efsaneden farklı olarak, fiziksel açıdan daha güçlü ve çok yönlü bir forvet olarak kabul ediliyor. Shilton, Kane'in hava toplarındaki üstünlüğünü, ceza sahası dışından vuruşlarını ve duran toplardaki tehlikesini özellikle takdir etti. Gary Lineker kadar hızlı olmasa da, oyunu okuma yeteneğinin ve teknik kapasitesinin daha geniş olduğu belirtildi.

Şu anda Harry Kane ve Peter Shilton arasındaki fark sadece 10 maç. 1970'ten 1990'a kadar milli takım kalesini koruyan Shilton, rekorunun layık bir varise geçmesinden memnun. Uzmanlar ve taraftarlar arasında, Kane'in İngiltere tarihinin en büyük futbolcusu (GOAT) olarak kabul edilmesi için sadece milli takımla kazanacağı büyük bir kupa (Avrupa Şampiyonası veya Dünya Kupası) eksik olduğu tartışılmaya devam ediyor.

Harry Kane ismi dünya genelindeki futbolseverler için oldukça tanıdık. Premier League'deki verimli performansı ve milli takımdaki istikrarı, onu dünyanın en güçlü santraforları arasına sokuyor. Eğer Kane sakatlık yaşamadan kariyerine devam ederse, sadece maç sayısı değil, gol sayısı bakımından da ulaşılamaz rekorlar kırması bekleniyor.