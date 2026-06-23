Tottenham, Genç Yetenek Transferi İçin Real Madrid ile Görüşmelere Başladı

İngiltere'nin Tottenham kulübü, Madrid'in Real Madrid takımıyla Arjantinli yetenekli orta saha oyuncusu Franco Mastantuono transferi için iletişime geçti. 18 yaşındaki futbolcu şu anda Madrid kulübünün teknik direktörünün planlarında yer almıyor ve geleceğiyle ilgili müzakereler kızışmış durumda. Bunu Goal.com haber veriyor.

Spor yayıncısının haberine göre, Real Madrid yönetimi, Mastantuono'yu önümüzdeki sezon kiralık olarak başka bir takıma göndermeye hazır. Güney Amerika'nın en gelecek vadeden gençlerinden biri olarak kabul edilen futbolcu için Londra kulübü ana adaylardan biri konumunda. Madridli yetenekli oyuncunun ilk takımda düzenli oyun pratiği kazanması isteniyor.

Avrupa devleri arasındaki rekabet

Mastantuono'ya olan ilgi sadece İngiltere ile sınırlı kalmadı. Bilgilere göre, toplam dokuz kulüp bu oyun kurucuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Bunlar arasında İtalya'nınve, Portekiz'invegibi aday takımlar bulunuyor. Ayrıca,ve futbolcunun eski takımıde durumu yakından takip ediyor.

Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi takımın yaratıcı potansiyelini artırmayı hedefliyor. Ancak, Londra ekibinin kadrosunda James Maddison, Xavi Simons ve Dejan Kulusevski gibi güçlü yaratıcı oyuncuların olması, Mastantuono'nun düzenli oyun süresi bulmasını zorlaştırabilir.

Londralıların transfer stratejisi

Mastantuono'nun teknik yetenekleri yüksek değerlendirilse de, birçok uzmaniçin şu anda diğer pozisyonları güçlendirmenin daha önemli olduğunu vurguluyor. Kulüp, savunma hattını sağlamlaştırmak içinvegibi futbolcuları gündemine aldı. Artık takımın ana odağının hücum merkezine kayması bekleniyor.

Taraftarlar ve uzmanlar, takımın Şampiyonlar Ligi bileti mücadelesinde yardımcı olacak deneyimli bir golcüye ve kanat oyuncularına ihtiyacı olduğunu söylüyor. Bu nedenle, henüz gelişim aşamasındaki genç bir oyun kurucunun transferi, bir gereklilikten ziyade lüks olarak görünebilir. Buna rağmen, Tottenham gelecek için yatırım yapma niyetinden vazgeçmedi.