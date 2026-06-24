Mourinho'nun 'kara listesi': Real Madrid'de kimler gidiyor, kimler dokunulmaz?

·61·Spor
Mourinho'nun 'kara listesi': Real Madrid'de kimler gidiyor, kimler dokunulmaz?

Real Madrid'in başına teknik direktör olarak geri dönen Jose Mourinho, takımda büyük bir temizlik operasyonu başlattı. Tanınmış içeriden bilgi alan kişi ve gazeteci Mario Cortegana'nın haberine göre, Portekizli uzman, yeni sezon projesine uymayan ve geleceği belirsiz olan futbolcuların listesini oluşturdu.

Kraliyet Kulübü'nde gerçek bir taktik devrim ve kadro yenileme süreci bekleniyor. Peki, 'Special One'ın planlarına kimler girdi, kimler gölgede kaldı?

Sol bek pozisyonunda 'büyük temizlik'

Mourinho, takımın mevcut sol bek hattından hiç memnun değil. Bir kerede üç futbolcuyu planlarının dışında bıraktı:

  • Ferland Mendy ve Fran Garcia — Mourinho yeni sezonda onlara güvenmek istemiyor ve transfer listesine konulma ihtimalleri çok yüksek.

  • Alvaro Carreras — o da teknik direktörün ana planlarında yok, ancak yukarıdaki iki futbolcuya kıyasla Carreras'ın Madrid'de kalma şansı biraz daha yüksek görülüyor.

Teknik direktör güvenmiyor ama futbolcular gitmek istemiyor

Takımın bazı üyeleri Mourinho'nun güvenini kazanamamış olsa da, Santiago Bernabeu'yu terk etmeyi aklından bile geçirmiyorlar:

  • Raul Asencio: Stoper, Portekizli uzmanın güven sınırının dışında kalmış. Ancak futbolcu kulüpte kalıp pozisyonu için savaşmak istiyor.

  • Eduardo Camavinga: Fransız yıldız da Mourinho'yu tamamen ikna edemedi. Buna rağmen Camavinga takım değiştirme niyetinde değil ve şansını Madrid'de denemek istiyor.

Transfer bombaları: Tchouameni için alıcı var, Valverde ise 'dokunulmaz'

Orta sahada da durum oldukça ilginç bir hal alıyor.

Takımın bir diğer Fransız temsilcisi Aurélien Tchouameni'nin transferi kesinlikle reddedilmiyor. Eğer iyi bir teklif gelirse, kulüp onu gönderebilir. Şu anda İngiltere'nin Manchester United kulübü Tchouameni transferine ciddi ilgi gösteriyor.

Ancak takımda öyle bir futbolcu var ki, onun gidişi hakkında konuşmak bile imkansız. O kişi — Federico Valverde. Uruguaylı orta saha oyuncusu, yeni Real Madrid için tamamen dokunulmaz ilan edildi ve satılması gündemde bile değil.

Mourinho projesinde futbolcuların mevcut durumu:

Futbolcu

Pozisyon

Teknik Direktörün Kararı / Mevcut Durum

Federico Valverde

Orta Saha

Dokunulmaz! Transferi yasak.

Eduardo Camavinga

Orta Saha

Güven düşük, ancak futbolcu gitmek istemiyor.

Aurélien Tchouameni

Orta Saha

Satılabilir. Manchester United ciddi bir aday.

Ferland Mendy

Sol Bek

Planlarda yok, transfer listesine çıkarılacak.

Fran Garcia

Sol Bek

Planlarda yok, transfer listesine çıkarılacak.

Alvaro Carreras

Sol Bek

Planlarda yok, ancak kalma şansı diğerlerinden daha fazla.

Raul Asencio

Stoper

Güven yok, ancak kulüpten ayrılmak istemiyor.

Real Madrid yönetimi, Jose Mourinho'nun taleplerini karşılamak ve kadroyu yenilemek için bu yaz transfer döneminde oldukça aktif olmayı planlıyor. Bakalım 'Special One' istediği şampiyon kadroyu kurabilecek mi?

Jose MourinhoReal MadridEduardo CamavingaAurelien TchouameniManchester United
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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