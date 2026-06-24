Mourinho'nun 'kara listesi': Real Madrid'de kimler gidiyor, kimler dokunulmaz?

Real Madrid'in başına teknik direktör olarak geri dönen Jose Mourinho, takımda büyük bir temizlik operasyonu başlattı. Tanınmış içeriden bilgi alan kişi ve gazeteci Mario Cortegana'nın haberine göre, Portekizli uzman, yeni sezon projesine uymayan ve geleceği belirsiz olan futbolcuların listesini oluşturdu.

Kraliyet Kulübü'nde gerçek bir taktik devrim ve kadro yenileme süreci bekleniyor. Peki, 'Special One'ın planlarına kimler girdi, kimler gölgede kaldı?

Sol bek pozisyonunda 'büyük temizlik'

Mourinho, takımın mevcut sol bek hattından hiç memnun değil. Bir kerede üç futbolcuyu planlarının dışında bıraktı:

Ferland Mendy ve Fran Garcia — Mourinho yeni sezonda onlara güvenmek istemiyor ve transfer listesine konulma ihtimalleri çok yüksek.

Alvaro Carreras — o da teknik direktörün ana planlarında yok, ancak yukarıdaki iki futbolcuya kıyasla Carreras'ın Madrid'de kalma şansı biraz daha yüksek görülüyor.

Teknik direktör güvenmiyor ama futbolcular gitmek istemiyor

Takımın bazı üyeleri Mourinho'nun güvenini kazanamamış olsa da, Santiago Bernabeu'yu terk etmeyi aklından bile geçirmiyorlar:

Raul Asencio: Stoper, Portekizli uzmanın güven sınırının dışında kalmış. Ancak futbolcu kulüpte kalıp pozisyonu için savaşmak istiyor.

Eduardo Camavinga: Fransız yıldız da Mourinho'yu tamamen ikna edemedi. Buna rağmen Camavinga takım değiştirme niyetinde değil ve şansını Madrid'de denemek istiyor.

Transfer bombaları: Tchouameni için alıcı var, Valverde ise 'dokunulmaz'

Orta sahada da durum oldukça ilginç bir hal alıyor.

Takımın bir diğer Fransız temsilcisi Aurélien Tchouameni'nin transferi kesinlikle reddedilmiyor. Eğer iyi bir teklif gelirse, kulüp onu gönderebilir. Şu anda İngiltere'nin Manchester United kulübü Tchouameni transferine ciddi ilgi gösteriyor.

Ancak takımda öyle bir futbolcu var ki, onun gidişi hakkında konuşmak bile imkansız. O kişi — Federico Valverde. Uruguaylı orta saha oyuncusu, yeni Real Madrid için tamamen dokunulmaz ilan edildi ve satılması gündemde bile değil.

Mourinho projesinde futbolcuların mevcut durumu:

Futbolcu Pozisyon Teknik Direktörün Kararı / Mevcut Durum Federico Valverde Orta Saha Dokunulmaz! Transferi yasak. Eduardo Camavinga Orta Saha Güven düşük, ancak futbolcu gitmek istemiyor. Aurélien Tchouameni Orta Saha Satılabilir. Manchester United ciddi bir aday. Ferland Mendy Sol Bek Planlarda yok, transfer listesine çıkarılacak. Fran Garcia Sol Bek Planlarda yok, transfer listesine çıkarılacak. Alvaro Carreras Sol Bek Planlarda yok, ancak kalma şansı diğerlerinden daha fazla. Raul Asencio Stoper Güven yok, ancak kulüpten ayrılmak istemiyor.

Real Madrid yönetimi, Jose Mourinho'nun taleplerini karşılamak ve kadroyu yenilemek için bu yaz transfer döneminde oldukça aktif olmayı planlıyor. Bakalım 'Special One' istediği şampiyon kadroyu kurabilecek mi?