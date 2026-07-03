iPhone Kullanıcıları Max Messenger'da Bildirimleri Geri Getirmenin Yolunu Buldu

·2·Teknoloji
iPhone Kullanıcıları Max Messenger'da Bildirimleri Geri Getirmenin Yolunu Buldu

Max Messenger'ın App Store'dan kaldırılmasının ardından ortaya çıkan aksaklıklar çözüm buluyor. Son verilere göre, 5 milyondan fazla iOS cihazı sahibi, mobil web versiyonu aracılığıyla kaybolan bildirimleri (push-notifications) başarıyla geri yüklemeyi başardı. Bu yöntem, servisten kopan kullanıcılar için temel iletişim aracına dönüşüyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Ixbt.com yayıncısının bildirdiğine göre, Temmuz ayı başına kadar 5,3 milyondan fazla kullanıcı bu alternatif çözümü kullanmaya başladı. Hatırlatmak gerekirse, Haziran ayı başında Max uygulaması, herhangi bir resmi açıklama yapılmadan Apple'ın uygulama mağazasından kaldırılmıştı. Bu durum, uygulamanın yeni kullanıcılar tarafından indirilmesini ve mevcut kullanıcılar için bildirim sisteminin çalışmasını zorlaştırmıştı.

Bildirimleri Etkinleştirme Prosedürü

iPhone sahipleri için bildirimleri geri getirmenin şu anki tek yolu, messenger'ın web versiyonunu ana ekrana eklemektir. Bunun için kullanıcıların Safari tarayıcısında Max resmi sitesini açmaları, ardından "Paylaş" (Share) menüsü aracılığıyla servisi "Ana Ekrana Ekle" (Add to Home Screen) seçeneğiyle yerleştirmeleri gerekmektedir.

Kısayol kurulduktan sonra, hesaba yeniden giriş yapılması ve sistem tarafından istenen bildirim gönderme izninin onaylanması gerekir. Bu teknoloji, Apple tarafından iOS sistemine eklenen Progressive Web Apps (PWA) özellikleri sayesinde gerçekleşmektedir. Bu da App Store'da mevcut olmayan servislerin bile kullanıcıyla iletişimini sürdürmesine olanak tanır.

İlginç olan şu ki, bildirime tıklandığında sistem otomatik olarak cihazda yüklü olan Max uygulamasını başlatır. Eğer uygulama cihazdan silinmişse, sistem otomatik olarak servisin mobil web versiyonunu açar. Bu, kullanıcı deneyimini mümkün olduğunca orijinal uygulamaya yaklaştırmaya hizmet eder.

Uzman Tavsiyesi

Geliştiriciler, iPhone kullanıcılarına mevcut Max uygulamasını silmemelerini kesinlikle tavsiye ediyorlar. Ayrıca, iOS ayarlarında az kullanılan uygulamaları otomatik olarak silme fonksiyonunu (Offload Unused Apps) kapatmak da yerinde olacaktır. Aksi takdirde, sistem yer açmak amacıyla messenger'ı silebilir ve onu yeniden yüklemek imkansız hale gelebilir.

Bu çözüm Özbekistanlı kullanıcılar için de günceldir, çünkü küresel platformlardaki kısıtlamalar genellikle bölgesel kullanıcıların günlük iletişimini etkilemektedir. Şu anda web versiyonu üzerinden bildirimleri ayarlamak en güvenli ve güvenilir yöntem olarak görünmektedir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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