MMA haritası güncellendi: Liderlik beklenmedik bir yöne kaydı

ESPN, MMA'deki en güçlü ülkelerin sıralamasını yayınladı. Yeni listede şampiyon sayısı, sıralamadaki dövüşçüler, gelecek vaat eden isimler ve büyük organizasyonlardaki genel temsilcilik dikkate alındı.

2025 yılı sonunda ikinci sırada yer alan Rusya, bu kez sıralamada yükselişe geçti. UFC'deki önde gelen dövüşçülerin sonuçları bunda büyük rol oynadı.

Sıralama hangi kriterlere göre oluşturuldu?

ESPN, MMA'deki ülkelerin gücünü sadece tek bir şampiyon veya ünlü dövüşçüye bakarak değerlendirmedi.

Sıralama oluşturulurken birkaç önemli faktör göz önünde bulunduruldu:

mevcut şampiyonların sayısı;

UFC ve PFL sıralamalarındaki dövüşçüler;

gelecek vaat eden sporcular;

önde gelen MMA organizasyonlarında kendi ülkeleri adına yarışan dövüşçü sayısı.

Rusya zirveye yükseldi

Yeni listede Rusya, MMA'deki en güçlü ülke olarak birinci sıraya yerleşti.

Bilgi olarak, 2025 yılı sonunda Rusya ikinci sırada kaydedilmişti. Ancak şu anda ESPN'in P4P sıralamasında birinci ve ikinci sırada Rus dövüşçüler yer alıyor.

Bahsi geçen isimler, hafif sıklet şampiyonu Islam Makhachev ve horoz sıklet şampiyonu Petr Yan'dır.

ABD ve Brezilya ilk üçte kaldı

Sıralamada ikincilik ABD'ye gitti. MMA tarihi ve UFC altyapısı açısından ABD hala en büyük merkezlerden biri olarak kabul ediliyor.

Üçüncü sırayı Brezilya aldı. Brezilyalı dövüşçüler, MMA'in çeşitli sıkletlerinde ve büyük organizasyonlarda yerlerini korumaya devam ediyor.

İlk 10 ülke listesi

ESPN'in yorumuna göre MMA'deki en güçlü 10 ülke:

Rusya; ABD; Brezilya; İngiltere; Avustralya; Gürcistan; Fransa; Meksika; Yeni Zelanda; Çin.

MMA'de güç dengeleri değişiyor

Gürcistan, Fransa, Meksika, Yeni Zelanda ve Çin gibi ülkelerin ilk ona girmesi, MMA coğrafyasının genişlediğini gösteriyor.

Eskiden bu spor dalı sadece ABD ve Brezilya'nın liderliğinde düşünülürken, şimdi yeni okullar ve yeni şampiyonlar küresel güç dengelerini değiştiriyor.