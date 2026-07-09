Lamine Yamal, Julian Alvarez'i Barcelona'ya çağırdı: Transfer gerçekleşir mi?

·42·Spor
Lamine Yamal, Julian Alvarez'i Barcelona'ya çağırdı: Transfer gerçekleşir mi?

"Barcelona"nın genç yıldızı Lamine Yamal, "Atletico Madrid" forveti Julian Alvarez'i Katalan ekibinde görme isteğini bir kez daha açıkça dile getirdi. Avrupa futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olarak kabul edilen Yamal, Arjantinli forvetin kulübün oyun tarzına mükemmel şekilde uyum sağlayacağına inandığını belirtti. Goal.com haberine göre.

Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Lamine Yamal, Julian Alvarez'in yeteneklerini yüksek bir şekilde övdü. Sözlerine göre, tüm takım dünya şampiyonunu kadrolarında görmekten mutluluk duyacaktır. Goal.com'un haberine göre Yamal, sadece saha içindeki bir takım arkadaşı değil, aynı zamanda bir nevi "gayriresmi menajer" rolü de üstleniyor.

Simeone ve Alvarez arasındaki soğukluk

Şu anda Madrid'in "Atletico" takımında durum oldukça gergin. Bilgilere göre, Julian Alvarez ve teknik direktör Diego Simeone arasındaki ilişkiler kopma noktasına gelmiş durumda. Simeone'nin oyuncularından tam sadakat beklemesiyle tanınmasıyla birlikte, forvetin kulüpten ayrılma isteğini açıkça belirtmesi teknik adamı hayal kırıklığına uğrattı.

"Atletico Madrid" yönetimi de futbolcunun transferi konusundaki görüşmelere hazır görünüyor. Kulüp içi kaynaklar, takım içindeki atmosferin bozulmaması için futbolcuyu satmanın en mantıklı yol olduğunu anladıklarını belirtiyor. Ancak Madrid kulübünün, ana rakibine futbolcu satarken yüksek bir bonservis bedeli talep edeceği kesin.

Finansal engeller ve transfer beklentileri

"Barcelona" sportif direktörü Deco, Julian Alvarez'in büyük bir hayranı olsa da, transferin gerçekleşmesi kulübün mali durumuna bağlı kalmaya devam ediyor. La Liga tarafından getirilen katı finansal kısıtlamalar, Katalanların büyük transferler yapmasını zorlaştırıyor.

Joan Laporta liderliğindeki yönetim, şu anda anlaşmayı yasal ve ekonomik açıdan nasıl doğru şekilde yapılandıracaklarının yollarını arıyor. Eğer transfer gerçekleşirse, bu şüphesiz İspanya ligi sezonunun en sansasyonel olaylarından biri olacaktır. Julian Alvarez gibi çok yönlü bir forvetin "Barcelona"ya geçişi, takımın hücum potansiyelini yeni bir seviyeye taşıyabileceği için futbolseverler için büyük ilgi uyandırıyor.

Yamal'ın sözlerine göre, Alvarez dünyanın en iyi kulübüne ve en iyi şehrine gelmekten asla pişman olmaz. Genç kanat oyuncusu, "Onun yerinde olsaydım, tereddüt etmeden Barcelona'yı seçerdim" diye ekledi.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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