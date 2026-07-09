Antoine Griezmann ABD'de ilk maçına çıktı: Fransız yıldız Lionel Messi ile karşılaşmayı bekliyor

·79·Spor
Antoine Griezmann ABD'de ilk maçına çıktı: Fransız yıldız Lionel Messi ile karşılaşmayı bekliyor

Fransa milli takımının eski forveti Antoine Griezmann, okyanus ötesindeki kariyerine başarılı bir başlangıç yaptı. ABD'nin Orlando City kulübüne katılan deneyimli futbolcu, ilk maçında gol atmayı başardı ve takımının farklı galibiyetine önemli bir katkı sağladı. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Sezon öncesi hazırlık maçında Tampa Bay Rowdies'e karşı oynanan karşılaşmayı Orlando City 6-0 kazandı. Goal.com'un haberine göre, Haziran ayı sonunda kulüple sözleşme imzalayan 35 yaşındaki Griezmann, maça ilk 11'de başladı ve sahada yüksek performans sergiledi.

Maçın 32. dakikasında Antoine Griezmann, isabetli şutuyla skoru açtı. Bu, yeni takımındaki ilk golü olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, karşılaşmanın 61. dakikasında Fransız forvet, Ivan Angulo'nun attığı gole asist yaparak skor katkısı sağladı. Teknik heyet, Griezmann'ın fiziksel durumundan ve takım oyununa hızlı uyum sağlamasından duyduğu memnuniyeti gizlemedi.

Lionel Messi ile beklenen Florida derbisi

Griezmann maç sonu verdiği röportajda, MLS ligindeki hedefleri ve eski takım arkadaşı Lionel Messi ile gerçekleşecek karşılaşma hakkında konuştu. Bilindiği üzere, Orlando City ile Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami arasındaki rekabet, Florida derbisi statüsüne sahip.

"Bana bu derbi hakkında çok şey anlattılar, son maçı izledim. Lionel Messi ile sahada tekrar karşılaşmak benim için büyük bir mutluluk. Ayrıca Rodrigo De Paul ile de aram çok iyi, ona karşı oynamak ilginç olacak," dedi Fransız yıldız.

Orlando City takımı, bir sonraki hazırlık aşaması için FC Dallas kulübünün tesislerine gidiyor. Teknik direktör vekili Martin Perelman, bu maçlar aracılığıyla Griezmann'ın taktiksel şemalara tam uyum sağlamasını hedefliyor. Takım için asıl sınav ise 22 Temmuz'da San Jose'ye karşı oynanacak resmi MLS maçıyla başlayacak.

Antoine Griezmann'ın ABD'ye transferinin MLS'in prestijini daha da artırması bekleniyor. Daha önce Atletico Madrid ve Barcelona gibi kulüplerde forma giyen forvet, artık Kuzey Amerikalı futbolseverleri oyunuyla mest etmeye çalışacak.

Antoine GriezmannLionel MessiMLSOrlando CityFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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