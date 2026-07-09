Manchester United yeni stadyumun nerede inşa edileceğini resmen açıkladı

İngiliz kulübü Manchester United, dev projesi olan 100 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumunun nerede inşa edileceğini resmen onayladı. Bu karar, kulübün tarihi mirasını korumak ve bölgeyi ekonomik açıdan kalkındırmak amacıyla alındı. Yeni arena sadece bir futbol sahası değil, aynı zamanda kapsamlı bir spor ve eğlence merkezinin kalbi olacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Kulübün resmi açıklamalarına göre yeni stadyum, mevcut Old Trafford arenasının yaklaşık 350 metre kuzeybatısında yer alan bir alana inşa edilecek. Bu bölge özel olarak "Stadium District" (Stadyum Bölgesi) olarak adlandırıldı. Proje, Trafford Wharfside bölgesinin yeniden canlandırılmasına yönelik geniş kapsamlı master planın temel taşı olacak.

Tarihi gelenekler ve modern altyapı

Manchester United yönetimi, yeni stadyum için yer seçerken taraftarların duygularını dikkate aldığını vurguluyor. Yeni arenanın Old Trafford'un hemen yanına inşa edilmesiyle kulüp, uzun yıllara dayanan geleneklerini, tarihi köklerini ve maç günü ritüellerini korumayı hedefliyor. Bu adım, taraftarların aşina olduğu atmosferi bozmadan en modern imkanların yaratılmasına olanak tanıyacak.

Kulübün yeni stadyum geliştirme direktörü Collette Roche, bu projeyi "nesilde bir kez gelen bir fırsat" olarak nitelendirdi. Roche'a göre yeni mekan, sadece taraftarlara dünya standartlarında konfor sunmakla kalmayacak, aynı zamanda yerel halk ve tüm bölge için on yıllar boyunca hizmet verecek bir ekonomik merkez haline gelecek.

Proje kapsamında 150 hektarlık alan kökten değişecek. Burada sadece futbolseverler için değil, yerel halk için de yıl boyu hizmet verecek konutlar, dinlenme alanları ve kültürel tesisler inşa edilecek. Trafford Konseyi Başkanı Tom Ross, bu master planın bölgeyi dünya standartlarında bir spor ve kültür merkezine dönüştürme yolculuğunun başlangıcı olduğunu belirtti.

Ekonomik verimlilik ve yeni iş imkanları

Bu devasa inşaat projesinin ekonomik boyutları da dikkat çekici. Tahminlere göre, yeni stadyum ve çevresindeki altyapı, İngiltere ekonomisine her yıl 7,3 milyar sterlin katkı sağlayacak. Ayrıca proje kapsamında yaklaşık 48 bin yeni iş imkanı yaratılması planlanıyor.

Manchester United yönetimi, yeni stadyumun tasarım sürecinde taraftarlarla sürekli iletişim halinde olma sözü veriyor. Stadyumun atmosferi, bilet fiyatlarının erişilebilirliği ve herkes için uygunluk (accessibility) konuları planın merkezinde yer alıyor. Proje şu anda tasarım ve geliştirme aşamasının bir sonraki evresine geçiyor.