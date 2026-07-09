Siyaset spordan üstün geldi: Trump sayesinde Balogun affedildi, İngiliz yıldız ise...

Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde FIFA çevresinde büyük bir siyasi ve sportif kriz patlak verdi. Organizasyonun, ABD milli takımı forveti Folarin Balogun hakkında verdiği beklenmedik karar futbol kamuoyunu ikiye böldü. İşin en ilginç yanı ise bu olayda Beyaz Saray lideri Donald Trump'ın da parmağı olduğu iddia ediliyor. Zamin.uz bu sansasyonel olayın detaylarını araştırdı.

Trump'ın telefon görüşmesi FIFA kararını değiştirdi mi?

ABD milli takımı forveti Folarin Balogun, kırmızı kart görmesine rağmen Dünya Kupası çeyrek finalindeki Belçika maçında sahaya çıkma şansı yakaladı. FIFA Disiplin Komitesi, oyuncunun cezasını bir yıllık denetimli serbestlik ile askıya alma yönünde sürpriz bir karar aldı.

İçeriden gelen bilgilere göre, bu "merhamet" gösterisinin arkasında büyük bir siyasi figür var:

İddia: Balogun'un cezası, ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat yaptığı telefon görüşmesinin ardından ertelendi.

FIFA'nın yanıtı: Organizasyon yönetimi, disiplin komitesi kararının herhangi bir siyasi baskı veya dış müdahale ile ilgisi olmadığını resmen savunuyor. Ancak futbol dünyasında bu açıklamalara inananların sayısı oldukça az.

İngilizlere gelince durum farklı: Jarell Quansah ağır cezalandırıldı

ABD'li yıldız hafif bir uyarıyla kurtulurken, İngiltere milli takımı savunmacısı Jarell Quansah hakkında tam tersi ve sert bir karar verildi. Meksika maçında oyundan atılan İngiliz futbolcu iki maçlık men cezası aldı.

Sky gazetesinin yazdığına göre, FIFA bu durumda hiç tereddüt etmeden en ağır yaptırımı uyguladı. Sonuç olarak:

Quansah, Norveç'e karşı oynanacak kritik çeyrek final maçını kaçıracak. İngiltere yarı finale yükselse bile, bu önemli maçta da takımına yardım edemeyecek.

İki farklı kader: Balogun ve Quansah vakaları karşılaştırıldığında

FIFA'nın bu kararları, futbol dünyasında "çifte standart" ve "seçici cezalandırma" sisteminin uygulandığına dair eleştirileri güçlendirdi. Durumu net bir şekilde görmek için aşağıdaki tabloya bakmak yeterli:

Futbolcu ve Milli Takımı Hangi maçta kırmızı kart gördü? FIFA'nın nihai kararı Çeyrek finalde oynayacak mı? Eleştirilere neden olan faktör Folarin Balogun Belçika öncesi maç 1 yıllık denetimli serbestlik (ceza geçici olarak kaldırıldı) Evet, Belçika'ya karşı sahada olacak Beyaz Saray ve Donald Trump'ın telefon görüşmesi hakkındaki haberler Jarell Quansah Meksika maçı 2 maçlık tam men cezası Hayır, Norveç ve olası yarı final maçını kaçıracak Hiçbir hafifletici sebep uygulanmadı, itiraz reddedildi

Şu anda taraftarlar ve uzmanlar FIFA'nın bu tutumunu sert bir şekilde kınıyor. Bir ülkenin temsilcisi için başkanın telefonu yeterli olurken, diğer takımın oyuncusu turnuvanın en önemli aşamasını tribünden izlemek zorunda kalıyor. FIFA kuralları büyük siyaset karşısında aciz mi kaldı? Bu soru şimdilik cevapsız kalıyor.