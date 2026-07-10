Barcelona transferler için 210 milyon avroluk kredi talep etti

·78·Spor
Barcelona transferler için 210 milyon avroluk kredi talep etti

Katalan kulübü Barcelona, yeni teknik direktör Hansi Flick yönetiminde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmek amacıyla finansal önlemler alıyor. Kulüp yönetimi, yaz transfer döneminde aktif rol oynamak ve mevcut operasyonel giderleri karşılamak için 210 milyon avroluk bir kredi hattı başvurusunda bulundu. Bu fonlar, kulübün transfer piyasasında rekabetçi kalmasını sağlayacak. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Marca gazetesinin haberine göre, bu kredi gelecek sezon beklenen gelirlerle teminat altına alınacak. Kulübün temel hedefi, La Liga'nın "1:1" finansal kuralına geri dönmek ve yeni oyuncuların tescilinde sorun yaşamamaktır. Bu borçlanma, sadece yeni oyuncu transferleri için değil, aynı zamanda maaş bütçesi ve diğer günlük giderleri karşılamak için de kullanılacak.

Ana hedef: Julian Alvarez

Barcelona, hücum hattını yenilemeyi öncelikli hedef olarak görüyor. Chicago Fire'a giden Robert Lewandowski'nin yerini doldurmak için ana aday olarak Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez görülüyor. Katalanlar, Arjantinli yıldızı takımın hücum hattının yeni lideri yapmayı planlıyor. Goal.com'a göre kulüp, müzakerelerin belirleyici aşamasını dünya şampiyonasından sonra başlatmayı hedefliyor.

Ayrıca kulübün ilgi alanında iki tanınmış futbolcu daha bulunuyor. Bunlar Borussia Dortmund oyuncusu Karim Adeyemi ve geçen sezonu kiralık olarak Barcelona'da geçiren Joao Cancelo. Adeyemi ile anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu belirtilirken, Joao Cancelo transferi kulübün vergi sorunları nedeniyle biraz karmaşıklaşabilir.

Kadro güçlendirme stratejisi

Kulüp, transfer piyasasında ciddi niyetini şimdiden gösterdi. Barcelona kısa süre önce Anthony Gordon transferini 70 milyon avro (artı 10 milyon avro bonuslarla) karşılığında tamamladı. Şimdi tüm dikkat, kalan üç hedefi gerçekleştirmeye odaklanmış durumda. Hansi Flick yönetimindeki takım, Şampiyonlar Ligi ve yerel ligde Real Madrid gibi devlerle başa baş mücadele etmeyi hedefliyor.

Bu 210 milyon avroluk kredi hattı, Barcelona'ya oyuncu satışını beklemeden doğrudan transfer yapma imkanı tanıyor. Planlanan tüm transferler başarıyla tamamlanırsa, Flick yeni sezon için oldukça derin ve deneyimli bir kadroya sahip olacak. Bunun, Katalanların Avrupa futbolunun zirvesine dönüş yolunda önemli bir adım olması bekleniyor.

{{TEXT_9}}

БарселонаТрансферларХулиан АльваресХанси ФликLa Liga
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kylian Mbappe'nin tavsiyesi ve Fransa'nın zaferi: Dembele başarı sırrını açıkladıKylian Mbappe'nin tavsiyesi ve Fransa'nın zaferi: Dembele başarı sırrını açıkladıBugün, 12:37Jürgen Klopp, Kylian Mbappé transferiyle ilgili gizli görüşmelerin detaylarını açıkladıJürgen Klopp, Kylian Mbappé transferiyle ilgili gizli görüşmelerin detaylarını açıkladıBugün, 12:31Harry Kane kariyerinin zirvesinde: İngiliz golcünün başarısının sırlarıHarry Kane kariyerinin zirvesinde: İngiliz golcünün başarısının sırlarıBugün, 12:12Barcelona ve İspanya'da yeni bir dönem: Pau Cubarsí, Lamine Yamal'ın gölgesinden çıkıyorBarcelona ve İspanya'da yeni bir dönem: Pau Cubarsí, Lamine Yamal'ın gölgesinden çıkıyorBugün, 12:11Real Madrid'in transfer planında sürpriz isim: Girişim Mourinho'dan geldiReal Madrid'in transfer planında sürpriz isim: Girişim Mourinho'dan geldiBugün, 12:00Arsenal'den sürpriz transfer: Illan Meslier Londra ekibine katıldıArsenal'den sürpriz transfer: Illan Meslier Londra ekibine katıldıBugün, 11:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı