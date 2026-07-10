Barcelona transferler için 210 milyon avroluk kredi talep etti

Katalan kulübü Barcelona, yeni teknik direktör Hansi Flick yönetiminde kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmek amacıyla finansal önlemler alıyor. Kulüp yönetimi, yaz transfer döneminde aktif rol oynamak ve mevcut operasyonel giderleri karşılamak için 210 milyon avroluk bir kredi hattı başvurusunda bulundu. Bu fonlar, kulübün transfer piyasasında rekabetçi kalmasını sağlayacak. Bu haberi Goal.com bildiriyor. Marca gazetesinin haberine göre, bu kredi gelecek sezon beklenen gelirlerle teminat altına alınacak. Kulübün temel hedefi, La Liga'nın "1:1" finansal kuralına geri dönmek ve yeni oyuncuların tescilinde sorun yaşamamaktır. Bu borçlanma, sadece yeni oyuncu transferleri için değil, aynı zamanda maaş bütçesi ve diğer günlük giderleri karşılamak için de kullanılacak.

Ana hedef: Julian Alvarez

Barcelona, hücum hattını yenilemeyi öncelikli hedef olarak görüyor. Chicago Fire'a giden Robert Lewandowski'nin yerini doldurmak için ana aday olarak Atletico Madrid'in forveti Julian Alvarez görülüyor. Katalanlar, Arjantinli yıldızı takımın hücum hattının yeni lideri yapmayı planlıyor. Goal.com'a göre kulüp, müzakerelerin belirleyici aşamasını dünya şampiyonasından sonra başlatmayı hedefliyor.

Ayrıca kulübün ilgi alanında iki tanınmış futbolcu daha bulunuyor. Bunlar Borussia Dortmund oyuncusu Karim Adeyemi ve geçen sezonu kiralık olarak Barcelona'da geçiren Joao Cancelo. Adeyemi ile anlaşmanın tamamlanmak üzere olduğu belirtilirken, Joao Cancelo transferi kulübün vergi sorunları nedeniyle biraz karmaşıklaşabilir.

Kadro güçlendirme stratejisi

Kulüp, transfer piyasasında ciddi niyetini şimdiden gösterdi. Barcelona kısa süre önce Anthony Gordon transferini 70 milyon avro (artı 10 milyon avro bonuslarla) karşılığında tamamladı. Şimdi tüm dikkat, kalan üç hedefi gerçekleştirmeye odaklanmış durumda. Hansi Flick yönetimindeki takım, Şampiyonlar Ligi ve yerel ligde Real Madrid gibi devlerle başa baş mücadele etmeyi hedefliyor.

Bu 210 milyon avroluk kredi hattı, Barcelona'ya oyuncu satışını beklemeden doğrudan transfer yapma imkanı tanıyor. Planlanan tüm transferler başarıyla tamamlanırsa, Flick yeni sezon için oldukça derin ve deneyimli bir kadroya sahip olacak. Bunun, Katalanların Avrupa futbolunun zirvesine dönüş yolunda önemli bir adım olması bekleniyor.

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