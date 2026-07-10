Macron Fransa galibiyetinden sonra yazdı: Fas'a da özel övgü var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'a karşı alınan galibiyetin ardından milli takımı tebrik etti.

Fransa yarı finale yükseldi ancak Macron, mesajında sadece 'Horozlar'ın başarısını değil, aynı zamanda Fas milli takımının sergilediği onurlu oyunu da özellikle vurguladı.

Fransa yarı finalde

Fransa milli takımı, Fas'ı mağlup ederek 2026 Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı.

Bu sonuçla birlikte ülkede milli takıma olan güven daha da arttı. Fransızlar turnuvanın belirleyici aşamasına ulaştı ve şampiyonluk mücadelesini sürdürüyor.

Macron: 'Horozlarımızla gurur duyuyorum'

Emmanuel Macron, X sosyal medya platformunda Fransa milli takımını tebrik etti.

'Horozlarımızla gurur duyuyorum' diye yazdı Fransa Cumhurbaşkanı.

Bu kısa mesaj, takımın yarı finale yükselmesinin Fransa'da büyük bir olay olarak kabul edildiğini gösteriyor.

Fas'a da övgü geldi

Macron, tebrik mesajında Fas milli takımını da unutmadı.

'Fas'a da özel bir alkış; bu gece de dört yıl önce olduğu gibi onurlu ve güçlü bir rakiptiler' dedi.

Bu sözler, Fransa ile Fas arasındaki maçın sadece sonuçla değil, spordaki saygı ve rekabet ruhuyla da akıllarda kaldığı anlamına geliyor.

'Onur ve kardeşlik ruhuyla'

Fransa Cumhurbaşkanı, yarı finale yükselmeyi 'onur ve kardeşlik ruhuyla' şeklinde değerlendirdi.

'Fransa yarı finalde; onur ve kardeşlik ruhuyla!' diye yazdı Macron.

Bu ifade, maçın hem siyasi hem de sportif sembolik anlamını daha da güçlendirdi.

Fransa'nın bir sonraki rakibi kim olacak?

Fransa yarı finalde İspanya ile Belçika arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Her iki muhtemel rakip de üst düzey kadrolara sahip. Bu nedenle Fransa'yı önünde zorlu bir sınav bekliyor.

Şampiyonluk yolunda bir adım daha

Fas karşısında alınan galibiyet, Fransa'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki hedeflerinin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Şimdi 'Horozlar' için temel soru şu: Yarı finalde de bu güven ve istikrar korunabilecek mi?