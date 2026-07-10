Manchester City kadın futbol takımı, Chelsea savunma oyuncusu Niamh Charles ile sözleşme imzaladı

İngiltere kadın milli takımının deneyimli oyuncusu Niamh Charles, resmen Manchester City futbolcusu oldu. Kadınlar İngiltere Süper Ligi'nin (WSL) son şampiyonu, Londra ekibi Chelsea ile anlaşmaya vararak sol bek pozisyonunu güçlendirdi. Bu transfer, Manchester City'nin bu yaz transfer dönemindeki ikinci büyük hamlesi oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

The Guardian'ın haberine göre, Manchester City 27 yaşındaki futbolcu için 500 bin sterlin (yaklaşık 670 bin dolar) ödedi. Niamh Charles, yeni takımıyla üç yıllık sözleşme imzaladı ve 21 numaralı formayı giyecek. Futbolcunun Chelsea ile mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmış olmasına rağmen kulüplerin anlaşmaya vardığı belirtildi.

Savunmadaki sorunlara çözüm

Geçen sezon 10 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaşan Manchester City için sol bek pozisyonu en zayıf noktalardan biriydi. Leila Ouahabi'nin takımdan ayrılarak ABD ekibi Chicago Stars'a transfer olmasının ardından teknik direktör Andree Jeglertz, bu bölgeyi doldurmayı öncelikli hedef haline getirmişti. Niamh Charles'ın tam olarak bu boşluğu doldurması bekleniyor.

Niamh Charles aslında hücum pozisyonlarında oynamış olsa da, Chelsea'nin eski teknik direktörü Emma Hayes onu başarılı bir şekilde sol bek oyuncusuna dönüştürmüştü. Bu değişim İngiltere milli takımında da karşılığını buldu ve futbolcu, Sarina Wiegman yönetiminde düzenli olarak bu pozisyonda görev almaya başladı. Çok yönlülüğünün, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi ve yerel ligdeki unvanını koruma mücadelesinde büyük katkı sağlayacağı şüphesiz.

Yeni bir meydan okuma ve gelecek planları

Transferin ardından düşüncelerini dile getiren Niamh Charles şunları söyledi:

Kulüp sportif direktörü Therese Sjogran, futbolcunun deneyiminin takıma büyük fayda sağlayacağını vurguladı. Sjogran'a göre Niamh Charles henüz zirve formuna ulaşmadı ve Manchester City formasıyla daha da gelişecek. Takım, yaz transfer döneminde bir diğer yıldız Beth Mead'i de kadrosuna katmıştı.

Bu transfer zincirinin bir parçası olarak Chelsea'nin, Arsenal yıldızı Katie McCabe'i kadrosuna kattığı belirtiliyor. McCabe'in gelişi, daha fazla oyun süresi isteyen Niamh Charles'ın Manchester'a transferini hızlandırdı. Manchester City artık yeni sezona çok daha güçlü bir kadroyla hazırlanıyor.