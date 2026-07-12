Thomas Tuchel İngiltere'nin oyunundan memnun değil: Harry Kane soyunma odasındaki konuşmaları açıkladı

İngiltere Milli Takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç karşısında zorlu bir galibiyet alarak yarı finale yükselmiş olsa da, teknik direktör Thomas Tuchel öğrencilerinin sergilediği oyundan hiç memnun kalmadı. Takım kaptanı Harry Kane'in ifadelerine göre, Alman çalıştırıcı soyunma odasında futbolculara yönelik eleştirilerini açıkça dile getirdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada İngilizler, uzatmalarda 2-1 galip geldi. Ancak Goal.com'un haberine göre, maç sonu soyunma odasında kutlama havasından ziyade ciddi bir analiz ve eksikliklerin giderilmesi konusu ön plandaydı. Thomas Tuchel, takımı yarı finale çıktığı için tebrik etse de, şampiyonluk için oyun seviyesinin ciddi oranda artırılması gerektiğini vurguladı.

Kalite ve sonuç arasındaki denge

Harry Kane, teknik direktörün talepkarlığını olumlu değerlendirdi. Ona göre takımın henüz en üst seviyesine ulaşmadan yarı finale gelmesi, büyük bir potansiyel göstergesi. Golcü oyuncu, "Teknik direktörümüz bizi tebrik etti ve galibiyeti kutlamamız gerektiğini söyledi ancak daha iyi oynayabileceğimizi de biliyor. Topa sahip olma ve kontrol konusunda gelişmemiz gerekiyor" dedi.

Karşılaşmanın zor geçmesinde Miami'deki aşırı nem ve sıcak havanın da etkili olduğu belirtiliyor. Kane, böyle hava koşullarında alışılmış ritmi korumanın zor olduğunu ancak takımın irade göstererek galibiyeti aldığını vurguladı. Özellikle Jude Bellingham'ın attığı goller İngiltere için kurtarıcı oldu.

Yedek güçler ve takım birliği

Oyun kalitesi ideal olmasa da Harry Kane, bazı futbolcuların bireysel performanslarını özel olarak övdü. Özellikle kaleci Jordan Pickford ve oyuna sonradan girerek maçın temposunu değiştiren Djed Spence gibi isimlerin katkısı yüksek değerlendirildi. Kane'e göre, zorlu Norveç engelini aşmalarını sağlayan temel unsur takım birlikteliğiydi.

İngiltere Milli Takımı şimdi yarı final hazırlıklarına odaklanıyor. Thomas Tuchel yönetimindeki teknik ekibin, bir sonraki turda hataları tekrarlamamak için taktiksel değişiklikler yapması bekleniyor. Taraftarlar ve uzmanlar için asıl soru, "Üç Aslanlar"ın yarı finalde Tuchel'in talep ettiği o yüksek seviyeli futbolu sergileyip sergileyemeyeceği.