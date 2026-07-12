Luke Riley, UFC 329'da ilk rauntta nakavtla kazandı (video)

Henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Luke Riley, UFC 329 turnuvasında bir başka etkileyici zafere imza attı. Kai Kamaka'yı ilk rauntta nakavt ederek profesyonel kariyerindeki rekorunu 14-0'a taşıdı.

Bu sonuç, Riley'nin UFC'deki üçüncü galibiyeti oldu. Kamaka ise organizasyona dönüşünden bu yana ilk kez mağlup oldu.

Dövüş beş dakika bile sürmedi

Kai Kamaka büyük organizasyonlarda dövüşme tecrübesine sahip olsa da, bu kez maçın temposunu eline alamadı.

Luke Riley ilk raunttan itibaren baskıyı artırarak belirleyici hamleyi yaptı. Kamaka darbelerin ardından maça devam edemedi ve hakem müsabakayı durdurdu.

Riley'nin rekoru daha da gelişti

Bu galibiyetin ardından Luke Riley'nin genel rekoru:

14 galibiyet;

0 mağlubiyet.

UFC'de ise çıktığı üç maçın tamamını kazandı.

Kamaka dönüşünden sonra ilk kez kaybetti

Kai Kamaka için bu sonuç, kariyerindeki sekizinci mağlubiyet oldu.

Güncel profesyonel rekoru:

18 galibiyet;

8 mağlubiyet;

1 beraberlik.

Kamaka, UFC'ye dönüşünün ardından iyi sonuçlar almayı umuyordu ancak Riley karşısında ilk rauntta durduruldu.

Riley'yi artık daha büyük sınavlar bekliyor

14 maçta hiç yenilmeyen Luke Riley, sıkletindeki en gelecek vadeden dövüşçülerden biri haline geliyor.

UFC 329'daki nakavtlı galibiyet onu sıralamada daha üst basamaklardaki rakiplere yaklaştırdı. Şimdi organizasyonun bu namağlup dövüşçüye bir sonraki rakip olarak kimi vereceği büyük merak konusu.