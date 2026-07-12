Luke Riley, UFC 329'da ilk rauntta nakavtla kazandı (video)

·29·Spor
Luke Riley, UFC 329'da ilk rauntta nakavtla kazandı (video)

Henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Luke Riley, UFC 329 turnuvasında bir başka etkileyici zafere imza attı. Kai Kamaka'yı ilk rauntta nakavt ederek profesyonel kariyerindeki rekorunu 14-0'a taşıdı.

Bu sonuç, Riley'nin UFC'deki üçüncü galibiyeti oldu. Kamaka ise organizasyona dönüşünden bu yana ilk kez mağlup oldu.

Dövüş beş dakika bile sürmedi

Kai Kamaka büyük organizasyonlarda dövüşme tecrübesine sahip olsa da, bu kez maçın temposunu eline alamadı.

Luke Riley ilk raunttan itibaren baskıyı artırarak belirleyici hamleyi yaptı. Kamaka darbelerin ardından maça devam edemedi ve hakem müsabakayı durdurdu.

Riley'nin rekoru daha da gelişti

Bu galibiyetin ardından Luke Riley'nin genel rekoru:

  • 14 galibiyet;

  • 0 mağlubiyet.

UFC'de ise çıktığı üç maçın tamamını kazandı.

Kamaka dönüşünden sonra ilk kez kaybetti

Kai Kamaka için bu sonuç, kariyerindeki sekizinci mağlubiyet oldu.

Güncel profesyonel rekoru:

  • 18 galibiyet;

  • 8 mağlubiyet;

  • 1 beraberlik.

Kamaka, UFC'ye dönüşünün ardından iyi sonuçlar almayı umuyordu ancak Riley karşısında ilk rauntta durduruldu.

Riley'yi artık daha büyük sınavlar bekliyor

14 maçta hiç yenilmeyen Luke Riley, sıkletindeki en gelecek vadeden dövüşçülerden biri haline geliyor.

UFC 329'daki nakavtlı galibiyet onu sıralamada daha üst basamaklardaki rakiplere yaklaştırdı. Şimdi organizasyonun bu namağlup dövüşçüye bir sonraki rakip olarak kimi vereceği büyük merak konusu.

UFCLuke RileyKai KamakaMMADövüş Sporları
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

UFC 329'un en iyileri belli oldu: kimler ekstra bonus kazandı?UFC 329'un en iyileri belli oldu: kimler ekstra bonus kazandı?Bugün, 13:19Jude Bellingham'ın kahramanlığı: İngiltere Dünya Kupası yarı finalindeJude Bellingham'ın kahramanlığı: İngiltere Dünya Kupası yarı finalindeBugün, 13:18Umar Nurmagomedov, Dvalishvili ile yaşanan tartışmaya sert tepki gösterdiUmar Nurmagomedov, Dvalishvili ile yaşanan tartışmaya sert tepki gösterdiBugün, 13:08McGregor'ın dönüşü korkunç bitti: UFC 329 turnuvasının tüm sonuçlarıMcGregor'ın dönüşü korkunç bitti: UFC 329 turnuvasının tüm sonuçlarıBugün, 13:05Erling Haaland'ın babası hakem kararlarına öfkeli: Norveç ile İngiltere arasındaki dramatik maçErling Haaland'ın babası hakem kararlarına öfkeli: Norveç ile İngiltere arasındaki dramatik maçBugün, 12:542026 Dünya Kupası: Lionel Messi ve İngiltere Arasındaki Tarihi Mücadele2026 Dünya Kupası: Lionel Messi ve İngiltere Arasındaki Tarihi MücadeleBugün, 12:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı