Bellingham Norveç'i durdurdu: İngiltere yarı finalde

2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere milli takımı, Norveç'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Miami'deki kritik mücadelede iki gol atan Jude Bellingham maçın kahramanı oldu.

İngiltere final yolunda Arjantin - İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bellingham iki golle kaderi belirledi

ABD'nin Miami şehrinde oynanan çeyrek final mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu. Norveç rakibine ciddi direnç gösterse de, İngiltere fırsatları daha verimli değerlendirdi.

Karşılaşmada İngilizlerin her iki golü de Jude Bellingham'dan geldi. Orta saha oyuncusu kritik anlarda sorumluluk alarak takımını bir üst tura taşıdı.

Maçın en iyi oyuncusu belli oldu

İki gol atan Bellingham maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Sadece gol katkısıyla değil, orta sahadaki etkinliği, top kontrolü ve hücum organizasyonlarındaki rolüyle de öne çıktı.

Norveç'in yolculuğu çeyrek finalde sona erdi

Erling Haaland ve Martin Odegaard önderliğindeki Norveç, turnuva boyunca iyi bir izlenim bıraktı. Ancak çeyrek finalde İngiltere engelini aşamadı.

2-1'lik mağlubiyet Norveç'in Dünya Kupası'ndaki macerasını noktaladı.

İngiltere'nin yarı finaldeki rakibi kim olacak?

İngiltere milli takımı yarı finalde Arjantin - İsviçre maçının galibiyle karşılaşacak.

Mücadele 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece ABD'nin Atlanta şehrindeki «Mercedes-Benz Stadium» stadyumunda oynanacak.

Şimdi asıl soru şu: Bellingham yarı finalde de İngiltere'nin baş kahramanı olabilecek mi?