Tuchel galibiyete rağmen eleştirdi: «Bugün şans yanımızdaydı»

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Ancak teknik direktör Thomas Tuchel, sonuçtan memnun olmasına rağmen takımının oyunundan açıkça memnuniyetsiz olduğunu dile getirdi.

Alman çalıştırıcı, İngiltere'nin yarı finale çıkmasını büyük bir başarı olarak nitelendirdi ancak bu oyunla finale çıkmanın çok zor olacağını gizlemedi.

«İşimizi kendimiz zorlaştırdık»

Tuchel'e göre İngiltere, Norveç karşısında birçok teknik hata yaptı ve oyun temposunu yeterince koruyamadı.

«Bugün işimizi kendimiz çok zorlaştırdık. Buna rağmen sonuç harika. Yarı finale çıktık, bu çok iyi. Ancak oyunumuzdan memnun değilim. Her açıdan,» dedi.

Teknik direktör, takımda özveri olduğunu ancak dikkatsizlik ve istikrar eksikliği yaşandığını vurguladı.

«Bugün şans yanımızdaydı»

İngiltere hocası, takımının yeterince hızlı hareket etmediğini ve rakibe kendi fırsatlarını yarattığını kabul etti.

«Yeterince hızlı hareket etmedik, oyunumuz tutarlı değildi. Bugün şans yanımızdaydı,» dedi Tuchel.

Bu açıklama, teknik direktörün sonuca rağmen yarı final öncesinde ciddi endişeleri olduğunu gösterdi.

Sorun psikolojide değil

Tuchel'e oyuncuların bu performansının psikolojik baskıyla ilgili olup olmadığı soruldu.

O ise sorunun karakterde değil, oyun kalitesinde olduğunu belirtti.

«Mesele psikoloji değil. Aksine, karakter konusunda her şey yolunda. Hatta bunu paketleyip satabilirsiniz bile. Sorun oyun kalitesinde; daha iyi oynamalıyız,» dedi.

Yedekten girenler övgüyü hak etti

Tuchel, ikinci yarıda oyuna giren futbolcuların performansını özellikle takdir etti.

Onun ifadelerine göre:

Reece James harika bir oyun sergiledi;

Morgan Rogers fantastik bir performans gösterdi;

Eberechi Eze ve Jed Spence oyun boyunca daha da güçlendi.

Teknik direktör, bu oyuncuların takıma gerekli enerjiyi ve hareketliliği kattığını vurguladı.

Bellingham için kısa ama güçlü bir tanım

Norveç karşısında iki gol atan Jude Bellingham hakkında Tuchel, fazla söze gerek olmadığını belirtti.

«Her maçta bu seviyede mücadele ediyor. Jude dünya klasında bir futbolcu,» dedi.

Yarı finale sadece üç gün

İngiltere, yarı finalde Arjantin ile karşılaşacak.

Tuchel, takımın hazırlık için sadece üç günü olduğunu söyledi.

«Daha güçlü olacağız. Buna mecburuz. Şimdi ise bu başarının tadını çıkarma ve anın keyfini sürme zamanı. Finale çıkmak için çok şeye ihtiyacımız olacak,» dedi İngiltere teknik direktörü.

Şimdi asıl soru şu: İngiltere yarı finale kadar oyun kalitesini ciddi şekilde artırabilecek mi?