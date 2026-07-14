Lamine Yamal Dünya Kupası yarı finali öncesi Roberto Martinez ile dalga geçti

·58·Spor
Lamine Yamal Dünya Kupası yarı finali öncesi Roberto Martinez ile dalga geçti

İspanya milli takımının genç yıldızı Lamine Yamal, Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası yarı finalindeki Fransa maçı öncesinde düşüncelerini paylaştı. Barcelona kanat oyuncusu, sadece yaklaşan maça olan hazırlığına değil, aynı zamanda numeroloji ve sayılarla ilgili tahminlere de değindi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. The Guardian'ın haberine göre, 19 yaşına giren ve milli takımda 19 numaralı formayı giyen futbolcuya bu tesadüfler sorulduğunda, bunları reddetti. Yamal cevabında, Portekiz milli takımının eski teknik direktörü Roberto Martinez'in numeroloji hakkındaki görüşlerine atıfta bulunarak onunla biraz dalga geçti. Futbolcu, sonucu sayıların değil, sahadaki hareketlerin belirlediğini vurguladı.

"Hayır, böyle şeylere inanmıyorum. Çünkü Portekiz teknik direktörü de numeroloji hakkında çok konuşmuştu ama sonunda Mikel Merino ortaya çıktı ve her şeyi çözdü. Gol atmayı düşünmüyorum, asıl önemli olan kazanmak. Doğum günüm için en iyi hediye de galibiyet olacaktır" dedi Lamine Yamal.

Baskı ve eleştirilere tepki

Genç yaşına rağmen Yamal, kariyerinin en önemli maçı öncesinde herhangi bir heyecan veya korku hissetmediğini belirtti. Ona göre futbol sadece bir oyun ve hayatta bundan çok daha zor durumlar var. İspanya milli takımının son Avrupa şampiyonu olarak sahaya çıkacağını ve takımın önündeki görevi iyi bildiğini ekledi.

Turnuva boyunca formunun düştüğüne dair eleştirilere de futbolcu sert bir yanıt verdi. "Beni en iyi seviyemde olmadığımı düşünüyorsunuz, demek ki yarın benden hiçbir şey beklemenize gerek yok. Ancak ben bu günün özel olacağını umuyorum" diye vurguladı forvet.

İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente de öğrencisine destek verdi. Teknik direktöre göre, Yamal'ın bu turnuvadaki en iyi maçları henüz gelmedi. Futbolcudan beklentilerin altında ezilmemesini, sadece oyunun tadını çıkarmasını istedi. İspanya ile Fransa arasındaki yarı final karşılaşması tüm dünya futbol kamuoyunun odağında.

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Lamine YamalİspanyaDünya KupasıRoberto MartinezFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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