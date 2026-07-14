Lionel Messi'nin kariyerindeki son durak: Arjantin ile İngiltere arasındaki tarihi karşılaşma

·50·Spor
Lionel Messi'nin kariyerindeki son durak: Arjantin ile İngiltere arasındaki tarihi karşılaşma

Lionel Messi altıncı Dünya Kupası'na katılırken, çoğu kişi onun futbol dünyasında ulaşılabilecek tüm zirveleri fethettiğini düşünüyordu. Ancak 39 yaşındaki efsanevi forvet, Katar'daki başarısının ardından mirasını daha da zenginleştirmeye devam ediyor. Arjantin milli takımının yarı finale giden yolculuğunda Messi, turnuva tarihinin en golcü ve en çok asist yapan oyuncusu olarak tüm zamanların en büyük futbolcusu statüsünü pekiştirdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Artık Messi'nin kariyerinde henüz gerçekleşmemiş bir olaya tanıklık edebiliriz. Milli takım formasıyla 205 maça çıkmasına rağmen, İngiltere'ye karşı hiç oynamadı. Bu beklenmedik durum, Atlanta'da oynanacak yarı final maçında değişecek. Bu karşılaşmanın sadece finale giden yol değil, aynı zamanda Messi için Diego Maradona seviyesinde bir efsane olma yolundaki son adım olması bekleniyor.

Maradona geleneklerinin takipçisi

Messi, Diego Maradona'nın başarılarını birçok yönden tekrarladı ve bazı alanlarda onu geride bile bıraktı. Maracanã Stadyumu'nda Brezilya'yı yenerek Copa América'yı kazandı ve Katar'daki zaferle halkının kahramanı oldu. Ancak Arjantin futbol folklorunda İngiltere'ye karşı kazanılan zaferin özel bir yeri vardır. 1986'daki tarihi maçtan bu yana, bu iki takım arasındaki rekabet spor sınırlarını aşmıştır.

Lionel Messi, gazetecilere verdiği röportajda bu maçın önemini vurguladı: "İngiltere'ye karşı oynamak özel çünkü onlar dünya futbolunun devlerinden. Neredeyse tüm güçlü takımlara karşı oynadım, sadece İngiltere hariçti. Bu yüzden bu maç benim için çok heyecan verici olacak," dedi.

Siyasi ve sportif baskı

Goal.com'un haberine göre, Arjantin teknik direktörü Lionel Scaloni maç öncesi stresi azaltmaya çalışıyor. Bu maçı sadece bir başka futbol maçı olarak değerlendirdi. "Bu sadece futbol, anlıyor musunuz? Çok iyi bir teknik direktöre sahip çok ciddi bir rakibe karşı oynuyoruz. Sahada 22 oyuncu ve bir top olacak, hepsi bu," diyor teknik direktör.

Ancak taraftarlar ve uzmanlar için bu sadece bir oyun değil. Arjantin ile İngiltere arasındaki çekişme her zaman dramatik olaylarla dolu olmuştur. Messi için ise bu, muhteşem kariyerindeki son eksik parçayı tamamlama fırsatıdır. Eğer İngiltere'yi yenip takımını finale taşırsa, mirası tamamen tamamlanmış olacak.

Bu yarı final sadece taktiksel bir mücadele değil, aynı zamanda iki farklı futbol okulunun çarpışmasıdır. İngiltere fiziksel üstünlüğü ve disiplinli oyunuyla öne çıkarken, Arjantin Lionel Messi etrafında şekillenen yaratıcılığa ve tecrübeye güveniyor. Dünya ise bir kez daha Messi'nin mucizelerine tanıklık etmeyi bekliyor.

Lionel MessiArjantinİngiltereDünya KupasıFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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