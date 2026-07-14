Chelsea transfer krizi: BlueCo döneminin en başarısız transferleri

·39·Spor
Chelsea transfer krizi: BlueCo döneminin en başarısız transferleri

Londra kulübü Chelsea, Todd Boehly ve Behdad Eghbali liderliğindeki BlueCo konsorsiyumunun yönetimine geçtiğinden bu yana transfer piyasasında benzeri görülmemiş bir harcama yaptı. Dört yıl içinde yeni oyuncular için yaklaşık 1,9 milyar sterlin (2,5 milyar dolar) harcanmasına rağmen, takımın sonuçları ve transfer politikası birçok soruyu beraberinde getiriyor. Cole Palmer gibi başarılı transferlerin yanı sıra, beklentileri karşılayamayan ve kulüp kasasına büyük zarar veren onlarca futbolcu bulunuyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com tarafından yayınlanan analiz raporunda, bu dönemin en kötü transferlerinin bir listesi hazırlandı. Listenin üst sıralarında beklenmedik bir şekilde Alejandro Garnacho yer aldı. Manchester United kulübünden 40 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Arjantinli kanat oyuncusu, Londra ekibinde sadece bir yıl forma giydi. Stamford Bridge'deki kariyeri tamamen hayal kırıklığıyla sonuçlandı; kulüp şu anda onu 45 milyon sterline satmaya çalışsa da, futbolcunun geçen sezonki zayıf performansı nedeniyle alıcı bulmanın zor olacağı tahmin ediliyor.

Nkunku ve Chukwuemeka: Büyük umutlar ve sakatlıkların gölgesi

Chelsea için en sancılı transferlerden biri Christopher Nkunku oldu. 2023 yılında RB Leipzig'den 52 milyon sterlin karşılığında getirilen Fransız forvet, Bundesliga'nın en golcü oyuncularından biriydi. Ancak sezon öncesi hazırlık kampında yaşadığı ağır diz sakatlığı kariyerini sekteye uğrattı. Nkunku, 2024-25 sezonunda sahalara dönse de, Cole Palmer'ın yıldızlaştığı dönemde ilk 11'de yer bulamadı ve sonunda Milan'a satıldı.

Bir diğer başarısız transfer olarak Carney Chukwuemeka kaydedildi. 2022 yılında Aston Villa'dan 20 milyon sterline transfer edilen genç yetenek, İngiltere genç milli takımıyla Avrupa şampiyonu olmuştu. Ancak iki buçuk yıl boyunca sadece 32 maçta forma giyebildi ve sakatlıklar nedeniyle potansiyelini gösteremedi. Geçen yaz önce kiralık, ardından kalıcı olarak Borussia Dortmund'un yolunu tuttu.

BlueCo projesi kapsamında gerçekleştirilen diğer sansasyonel ancak verimsiz transferlerin listesi de oldukça uzun. Bunlar arasında şu isimler öne çıkıyor:

Alejandro Garnacho — Manchester United'dan gelen kanat oyuncusu beklenen katkıyı veremedi;

  • Raheem Sterling — Tecrübeli forvetin maaşı ile performansı arasındaki dengesizlik göze çarptı;
  • Christopher Nkunku — Sakatlıklar nedeniyle Londra'dan ayrılmak zorunda kaldı;
  • Carney Chukwuemeka — Büyük umutlarla geldi ancak yedek kulübesinde kaldı.
  • Bu transfer hataları, Chelsea yönetiminin piyasadaki stratejisinin ne kadar düzensiz olduğunu gösteriyor. Her başarılı transfere karşılık birkaç pahalı ve verimsiz alım yapılması, kulübün finansal istikrarını da olumsuz etkileyebilir. İngiltere Premier Ligi'nde bu kadar büyük harcamalarla orta sıralarda yer almak, taraftarlar ve uzmanlar tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor.
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ChelseaTransferlerPremier LeagueAlejandro GarnachoFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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