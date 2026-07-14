Cristiano Ronaldo'nun takımında finansal kriz: Al-Nassr maaşları ödemekte zorlanıyor

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü ciddi finansal sorunlarla karşı karşıya. Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği takımda sadece yeni transferler durmakla kalmadı, aynı zamanda mevcut futbolcuların maaş ödemelerinde de gecikmeler yaşanıyor. Bu durumun yeni sezon öncesinde takım içindeki atmosferi olumsuz etkilemesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Al-Riyadiyah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, kulüpte likidite sıkıntısı yaşanıyor ve bu durum günlük operasyonların yürütülmesini zorlaştırıyor. Özellikle A takım kadrosundaki birçok futbolcu, Haziran ayı maaşlarının sadece bir kısmını alabildi. Yönetimin kalan borçları ne zaman kapatacağına dair kesin bir tarih henüz belli değil.

Transferler ve kadro sorunları

Finansal krizin en belirgin sonucu, kulübün transfer piyasasındaki faaliyetlerine darbe vurdu. Al-Nassr, kısa süre önce takımdan ayrılan Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'in yerine uygun bir aday arıyordu. Ancak nakit sıkıntısı nedeniyle tüm görüşmeler ve yeni oyuncu transfer süreçleri belirsiz bir süreliğine durduruldu.

Kulübün teknik ekibi, merkez orta saha hattını güçlendirmeyi öncelikli görev olarak belirlemişti. Ancak ekonomik durum düzelmezse, takım yeni sezona önemli ölçüde zayıflamış bir kadroyla başlamak zorunda kalacak. Bu durum, Saudi Pro League'de şampiyonluk mücadelesi veren takım için büyük bir kayıp.

Yeni teknik direktör Ange Postecoglou için de bu beklenmedik bir zorluk oldu. Takımı aynı anda dört büyük turnuvaya — Suudi Arabistan Ligi, Kral Kupası, Süper Kupa ve AFC Şampiyonlar Ligi Elite — hazırlaması gerekiyor. Kadrodaki boşlukları doldurmadan tüm kulvarlarda başarı kazanmak neredeyse imkansız bir göreve dönüşüyor.

Goal.com'un haberine göre, Al-Nassr'ın ana rakipleri transfer piyasasında aktif bir şekilde çalışırken, Cristiano Ronaldo'nun takımının bu duruma düşmesi taraftarlar arasında endişe yaratıyor. Kulüp yönetiminin durumu istikrara kavuşturmak için ek yatırım sağlama yollarını aradığı belirtiliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Al-Nassr son yıllarda Cristiano Ronaldo ve diğer yıldız futbolcuların transferi için devasa miktarlarda harcama yapmıştı. Mevcut finansal boşluk, kulübün uzun vadeli ekonomik stratejisinin ne kadar sağlam olduğunu sorgulatıyor.