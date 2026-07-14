Cristiano Ronaldo'nun takımında finansal kriz: Al-Nassr maaşları ödemekte zorlanıyor

·22·Spor
Cristiano Ronaldo'nun takımında finansal kriz: Al-Nassr maaşları ödemekte zorlanıyor

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü ciddi finansal sorunlarla karşı karşıya. Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği takımda sadece yeni transferler durmakla kalmadı, aynı zamanda mevcut futbolcuların maaş ödemelerinde de gecikmeler yaşanıyor. Bu durumun yeni sezon öncesinde takım içindeki atmosferi olumsuz etkilemesi bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Al-Riyadiyah gazetesinin aktardığı bilgilere göre, kulüpte likidite sıkıntısı yaşanıyor ve bu durum günlük operasyonların yürütülmesini zorlaştırıyor. Özellikle A takım kadrosundaki birçok futbolcu, Haziran ayı maaşlarının sadece bir kısmını alabildi. Yönetimin kalan borçları ne zaman kapatacağına dair kesin bir tarih henüz belli değil.

Transferler ve kadro sorunları

Finansal krizin en belirgin sonucu, kulübün transfer piyasasındaki faaliyetlerine darbe vurdu. Al-Nassr, kısa süre önce takımdan ayrılan Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozovic'in yerine uygun bir aday arıyordu. Ancak nakit sıkıntısı nedeniyle tüm görüşmeler ve yeni oyuncu transfer süreçleri belirsiz bir süreliğine durduruldu.

Kulübün teknik ekibi, merkez orta saha hattını güçlendirmeyi öncelikli görev olarak belirlemişti. Ancak ekonomik durum düzelmezse, takım yeni sezona önemli ölçüde zayıflamış bir kadroyla başlamak zorunda kalacak. Bu durum, Saudi Pro League'de şampiyonluk mücadelesi veren takım için büyük bir kayıp.

Yeni teknik direktör Ange Postecoglou için de bu beklenmedik bir zorluk oldu. Takımı aynı anda dört büyük turnuvaya — Suudi Arabistan Ligi, Kral Kupası, Süper Kupa ve AFC Şampiyonlar Ligi Elite — hazırlaması gerekiyor. Kadrodaki boşlukları doldurmadan tüm kulvarlarda başarı kazanmak neredeyse imkansız bir göreve dönüşüyor.

Goal.com'un haberine göre, Al-Nassr'ın ana rakipleri transfer piyasasında aktif bir şekilde çalışırken, Cristiano Ronaldo'nun takımının bu duruma düşmesi taraftarlar arasında endişe yaratıyor. Kulüp yönetiminin durumu istikrara kavuşturmak için ek yatırım sağlama yollarını aradığı belirtiliyor.

Hatırlatmak gerekirse, Al-Nassr son yıllarda Cristiano Ronaldo ve diğer yıldız futbolcuların transferi için devasa miktarlarda harcama yapmıştı. Mevcut finansal boşluk, kulübün uzun vadeli ekonomik stratejisinin ne kadar sağlam olduğunu sorgulatıyor.

Al-NassrCristiano RonaldoSuudi ArabistanTransferlerFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Thomas Tuchel Arjantin ile yarı final için nasıl bir kadro seçecek: İngiltere'de yeni planThomas Tuchel Arjantin ile yarı final için nasıl bir kadro seçecek: İngiltere'de yeni planBugün, 13:12Lamine Yamal Dünya Kupası yarı finali öncesi Roberto Martinez ile dalga geçtiLamine Yamal Dünya Kupası yarı finali öncesi Roberto Martinez ile dalga geçtiBugün, 12:32Rodri zirveye döndü: İspanya milli takımında Pedri kriziRodri zirveye döndü: İspanya milli takımında Pedri kriziBugün, 12:31Lionel Messi'nin kariyerindeki son durak: Arjantin ile İngiltere arasındaki tarihi karşılaşmaLionel Messi'nin kariyerindeki son durak: Arjantin ile İngiltere arasındaki tarihi karşılaşmaBugün, 12:18Chelsea transfer krizi: BlueCo döneminin en başarısız transferleriChelsea transfer krizi: BlueCo döneminin en başarısız transferleriBugün, 12:10Kylian Mbappe İspanya'ya karşı oynayacak mı? Didier Deschamps nihai kararını açıkladıKylian Mbappe İspanya'ya karşı oynayacak mı? Didier Deschamps nihai kararını açıkladıBugün, 11:59
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı