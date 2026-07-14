Pist'a çıkan tavşan üç uçuşu aksattı

Almanya'nın Dresden Havalimanı'nda meydana gelen sıra dışı bir olay, birkaç uçuşun programını etkiledi. Pistte bir tavşanın görülmesi nedeniyle üç uçak zamanında iniş yapamadı.

Bild gazetesinin haberine göre, hava araçları inişe hazırlandığı sırada pistte bir tavşan belirdi. Olay sonucunda hayvan telef oldu, ancak güvenlik gereklilikleri uyarınca havalimanında özel bir inceleme başlatıldı.

Bu nedenle Hannover'den gelen Cessna ve Barselona'dan kalkan Airbus A321 uçakları yaklaşık yarım saat boyunca havalimanı üzerinde tur atmak zorunda kaldı. Bir başka tarifeli sefer ise Dresden yerine Leipzig Havalimanı'na yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, 12 Temmuz günü saat 20:00 civarında gerçekleşti. Hayvan, uçak iniş yaptığı sırada piste çıktı. Uçakta herhangi bir hasar meydana gelmese de, yürürlükteki güvenlik kuralları gereği pist acilen kapatıldı.

Bunun ardından havalimanı personeli ve itfaiye ekipleri pisti tamamen kontrol ederek hayvan kalıntılarını temizledi ve gerekli çalışmaları gerçekleştirdi. Sonuç olarak pist, 20:10 ile 20:40 saatleri arasında kapalı kaldı.

Tüm incelemeler tamamlandıktan sonra havalimanı faaliyetleri normal seyrine döndü ve uçuş trafiği devam etti.