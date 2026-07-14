Banyoda dokuz gün mahsur kalan 82 yaşındaki kadın hayatta kalmayı başardı

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde yaşayan 82 yaşındaki Joan Rivet, evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonrası dokuz gün boyunca banyo küvetinde mahsur kaldı. Buna rağmen, olağanüstü iradesi ve azmi sayesinde hayatta kalmayı başardı. Bu konuda The Mountaineer gazetesi haber verdi.

Edinilen bilgilere göre olay, 1 Haziran günü Charlotte şehrinden yaklaşık 240 kilometre uzaklıkta, Smoky Dağları'nın eteklerinde bulunan Clyde şehrinde meydana geldi. Joan Rivet uyumaya hazırlanırken banyoda ayağı takılarak sırtüstü küvete düştü. Düşme sonucunda duş perdesi yırtıldı ve demir çubuğu üzerine düştü.

“Aklıma gelen ilk şey: 'Tanrım, ben ne yaptım?' oldu” diyor Joan Rivet. 2023 yılında eşini kaybeden kadın, o zamandan beri yalnız yaşıyordu.

Düşme sırasında belinin ciddi şekilde yaralanması nedeniyle küvetten çıkamadığını söylüyor. Birkaç saat boyunca yardım çığlıkları attı ancak sesini kimse duymadı. Sadece banyo kapısının arkasında kedisi Phoebe miyavlıyordu.

Saatler değil, günler geçmeye başladı. Kadın, zaman zaman bilincini kaybettiğini ve tekrar kendine geldiğini belirtiyor.

“Sadece dışarının kararıp sonra tekrar aydınlandığını görüyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse, günlerin hesabını bile tutamaz oldum” diyor.

Joan Rivet, acılar içinde defalarca Tanrı'dan yardım istediğini de hatırlıyor.

“'Tanrım, lütfen yardım et, acılarımı dindir' diye sürekli dua ediyordum” diyor.

Kadının çocuğu yoktu ve çalışmıyordu. Yardım geleceğine dair inancı olmasa da, ne olursa olsun hayatta kalmak için mücadele etmeye karar verdi. Bu amaçla, şiddetli ağrılarına rağmen ayağıyla küvet musluğunu açmayı başardı. Yüzüne sıçrayan suyu içerek dokuz gün boyunca hayatta kalmayı başardı.

Birkaç gün sonra, Georgia eyaletinde ondan beş saatlik mesafede yaşayan kardeşi Bill Lesko endişelenmeye başladı. Kız kardeşinin telefon aramalarına cevap vermemesi ona garip geldi.

“Birkaç gün aradım ama cevap alamadım. Önce telefonun çalışmadığını veya meşgul olduğunu düşündüm. Sonra bir şeylerin ters gittiğini anladım” diyor Bill Lesko.

Komşularla iletişime geçti. Onlar, Joan'ın arabasının bahçede durduğunu ancak evin etrafında herhangi bir hareketlilik olmadığını söylediler. Endişesi daha da artınca, Bill Lesko Haywood İlçesi Şerif Ofisi'ne başvurarak evin kontrol edilmesini istedi. 10 Haziran günü polis memurları eve girdiğinde, Joan Rivet'i küvetin içinde yarı baygın halde buldu. Hemen hastaneye kaldırıldı.

Kadın, kurtarılma anlarını hatırlamadığını söylüyor. Hastanede doktorlar, ciddi beslenme yetersizliği, dehidrasyon ve uzun süre aynı pozisyonda kalması nedeniyle vücudunda yatak yaraları oluştuğunu bildirdi. Doktorlar tarafından damar yoluyla sıvı ve özel besin takviyesi yapıldıktan sonra Joan yavaş yavaş gücünü toplamaya başladı. Daha sonra Waynesville şehrindeki bir rehabilitasyon merkezine sevk edildi.

Sevindirici olan ise, Joan'ın dokuz gün boyunca yiyeceksiz ve susuz kalan kedisi Phoebe'nin de hayatta kalmasıydı. Bu ağır sınavdan sonra Joan Rivet, gelecekte yalnız yaşamamaya karar verdi. Artık Georgia eyaletine taşınıp kardeşiyle birlikte yaşamayı planlıyor.