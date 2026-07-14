11 milyar dolara inşa edilen gizemli adayı özel kılan nedir?

·57·Dünya
11 milyar dolara inşa edilen gizemli adayı özel kılan nedir?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi şehrinde toplam değeri yaklaşık 10,9 milyar dolar olan devasa bir proje; insan sağlığı ve refahı için tasarlanan Fahid Adası inşa ediliyor. Projenin 2029 yılında tamamen hizmete açılması planlanıyor.

Proje, Abu Dabi hükümetine ait Aldar Development şirketi tarafından hayata geçiriliyor. Şirket yetkilileri, adadaki her binanın, altyapının ve alanın, insanın fiziksel ve ruhsal sağlığına olumlu etki etmesi gözetilerek tasarlandığını vurguluyor.

2,7 milyon metrekarelik bir alanı kapsayan adada 6 binden fazla konut, modern daireler, premium villalar, alışveriş noktaları, plaj kulüpleri ve su sporları merkezleri inşa edilecek. Konut fiyatları 517 bin dolardan başlayıp 2 milyon dolara kadar ulaşıyor.

Fahid Adası'nın merkezinden 10 kilometre uzunluğunda bir Berm Parkı geçecek. Burada koşu ve bisiklet yolları oluşturulacak. Ayrıca iç yolların yüzde 70'inden fazlası gölgelik alanlardan oluşacak ve sakinlerin yaya olarak hareket etmesi için konforlu bir ortam sağlanacak.

2028 yılında adada Birleşik Krallıkmenşeli ünlü King’s College School Wimbledon özel okulunun şubesi eğitime başlayacak. Okul, sağlıklı eğitim ortamı sağlama konusunda uluslararası Fitwel sertifikasına sahip ilk okul olarak faaliyet gösterecek.

Fahid Adası'nın kendisi de Fitwel sisteminde en yüksek puan olan üç yıldızlı reytingi alan dünyadaki ilk proje oldu. Bu değerlendirmede fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, ruhsal denge ve hastalıkların önlenmesi gibi önemli kriterler dikkate alındı.

Uzmanlara göre bu proje, gelecekte insan sağlığına odaklı şehirciliğin yeni bir örneği olarak kabul edilebilir.

Fahid AdasıAbu DabiGayrimenkulSağlıklı YaşamAldar Development
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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