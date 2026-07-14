İtalya Milli Takımı'nda sürpriz gelişme: Andrea Pirlo teknik direktörlük için ana aday

·21·Spor
İtalya Milli Takımı'nda sürpriz gelişme: Andrea Pirlo teknik direktörlük için ana aday

İtalyan futbolu tarihinin en derin krizlerinden birini yaşıyor. Dört kez dünya şampiyonu olan takımın üst üste üç dünya kupasını (2018, 2022 ve 2026) kaçırması, ülkede köklü reformların gerekliliğini ortaya koydu. Goal.com'un haberine göre, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) bu durumu düzeltmek için sürpriz bir ismi, efsanevi Andrea Pirlo'yu değerlendiriyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Şu anda Dubai'nin United FC kulübünü çalıştıran ve takımını üst lige taşıyan Andrea Pirlo'nun adaylığı, Paolo Maldini ve Leonardo tarafından aktif olarak destekleniyor. Milan formasıyla iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Maldini, eski takım arkadaşının ulusal sistemi yeniden inşa edebileceğine inanıyor. Bu tercih, İtalyan futbolu için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Deneyim ve yeni yaklaşımın çatışması

La Gazzetta dello Sport'a göre, teknik direktör adayları listesinde Andrea Pirlo'nun yanı sıra Antonio Conte ve Roberto Mancini gibi tecrübeli isimler de yer alıyor. Antonio Conte taktik disiplini hızla geri getirebilecek bir isimken, Roberto Mancini 2021 Avrupa Şampiyonası'ndaki zafer tecrübesine sahip. Ancak federasyon bu kez sadece sonuca değil, uzun vadeli bir projeye odaklanmak istiyor.

Ayrıca FIGC Başkanı Giovanni Malago, Manchester City'nin eski hocası Pep Guardiola'nın adaylığına da değindi. Malago'ya göre, Pep Guardiola gibi bir uzmanı getirmek büyük bir olay olabilir ancak finansal imkanlar ile talepler arasındaki dengenin gözetilmesi gerekiyor. Bu konuda Paolo Maldini ve Leonardo ile istişare edilerek nihai karar verilecek.

İtalya Milli Takımı için 2026 Dünya Kupası'nı kaçırmak, özellikle katılımcı sayısının 48'e çıktığı bir dönemde büyük bir hayal kırıklığı olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle yeni teknik direktöre 2030 Dünya Kupası'na layık bir takım kurma görevi verilecek. Pirlo'nun adaylığı şu an için en cazip ve yenilikçi seçenek olarak görülüyor.

Önümüzdeki günlerde FIGC yönetimi, Maldini ve Leonardo ile birlikte adayların profillerini derinlemesine analiz edecek. Malago'nun belirttiği gibi, bu kez karar alma metodolojisi tamamen değişti ve kolektif bir yaklaşıma dayanıyor. Andrea Pirlo gibi genç ve modern vizyona sahip bir teknik direktörün atanmasının, İtalyan futbolundaki durgunluğa son vermesi bekleniyor.

İtalyaAndrea PirloPaolo MaldiniFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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