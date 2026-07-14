Elon Musk tarafından kurulan xAI şirketi çevresel tartışmaların merkezinde

·2·Teknoloji
Elon Musk tarafından kurulan xAI şirketi çevresel tartışmaların merkezinde

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Elon Musk tarafından kurulan yapay zeka şirketi xAI, ciddi çevresel suçlamalarla karşı karşıya kaldı. Reuters'in haberine göre, şirketin veri merkezlerini (MKM) elektrik enerjisiyle beslemek için kurulan gaz türbinleri çevreye aşırı derecede zararlı maddeler yayıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

En önemlisi, bu türbinlerin gerekli izinler alınmadan yasa dışı bir şekilde kurulduğu iddia ediliyor. Şu anda Memphis şehrindeki tesiste 59 adet mobil gaz türbini faaliyet gösteriyor. Bu cihazlar, yapay zeka modellerini eğitmek için gereken devasa işlem gücüne kesintisiz enerji sağlamak amacıyla kullanılıyor.

Uzmanların hesaplamalarına göre, bu türbinlerin bir yıllık çalışması sonucunda atmosfere 2500 ton azot oksit, 4000 ton karbondioksit ve 22 ton formaldehit salınabilir. Bu miktardaki zehirli atıklar sadece doğaya değil, aynı zamanda yakın çevrede yaşayan halkın sağlığına da ciddi risk oluşturuyor.

Halk sağlığı ve hukuki sonuçlar

Durumu daha da karmaşık hale getiren faktör, xAI merkezinin bulunduğu bölgede ağırlıklı olarak düşük gelirli ve kronik akciğer hastalıklarından muzdarip insanların yaşıyor olmasıdır. Çevre aktivistleri ve insan hakları savunucuları, Musk'ın şirketini sosyal sorumsuzlukla ve yerel halkın haklarını ihlal etmekle suçluyor.

NAACP (Renkli İnsanların İlerlemesi İçin Ulusal Birlik), konuyla ilgili olarak mahkemeye dava açtı. Davada, türbinlerin çalışması sonucunda bölgedeki azot oksit emisyonlarının yüzde 111, PM2.5 partikülleriyle hava kirliliğinin yüzde 83 ve formaldehit miktarının yüzde 88 oranında arttığı belirtiliyor.

Bu durum, modern teknoloji yarışının olumsuz yönlerini gözler önüne seriyor. Yapay zeka alanında liderliğe oynayan xAI gibi şirketlerin, altyapıyı hızla kurma sürecinde çevresel standartlara ve yasal gerekliliklere yeterince dikkat etmediği görülüyor.

Özbekistan şartlarında da veri merkezlerinin enerji verimliliği ve çevresel güvenliği konusu güncel bir meseledir. Elon Musk ile ilgili bu olay, büyük teknolojik projelerin hayata geçirilmesinde devlet denetiminin ve kamuoyu denetiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

xAI temsilcileri henüz bu suçlamalarla ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı. Ancak mahkeme süreçleri ve çevre örgütlerinin baskısı, şirketi enerji stratejisini yeniden gözden geçirmeye veya faaliyetlerini durdurmaya zorlayabilir.

Elon MuskxAIÇevreYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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