«Üç Aslan»ı kim kurtaracak? İngiltere Milli Takımı teknik direktörlüğü için 5 aday

İngiltere Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası yarı finalindeki beklenmedik başarısızlığının ardından, yerel futbol uzmanları ve kamuoyu yeni teknik direktör adaylarını hararetle tartışmaya başladı.

Thomas Tuchel yönetimindeki İngilizler, yarı finalde Arjantin'e karşı oynanan maçın 85. dakikasına kadar 1-0 önde götürdükleri mücadeleyi 1-2 kaybettiler. Bu acı verici mağlubiyet, takımda ciddi bir reform döneminin başladığının habercisi.

Zamin.uz İngiltere Milli Takımı'nın başına geçmek için aday olan en güçlü isimlerin listesini sunuyor.

Üç ana favori ve beklenen değişiklikler

Yerel analistler, yeni teknik direktörlük için adayların ilk üçünü belirledi. Listenin en üst sırasında yer alan Pep Guardiola uzun yıllar boyunca Premier League'de sergilediği taktiksel devrimler nedeniyle İngiliz futboluna en uygun aday olarak görülüyor.

Bunun yanı sıra, milli takım sistemine aşina olan ve İngiliz futbolunun havasını iyi bilen yerel uzmanlar da ilk üçte yer alıyor.

İngiltere Milli Takımı teknik direktörlüğü için ana adaylar:

Pep Guardiola — «Manchester City» eski hocası, taktiksel dahi ve kamuoyunun bir numaralı tercihi. Eddie Howe — İngiliz futbol ekolünün en yetenekli ve modern temsilcilerinden biri. Lee Carsley — Milli takım sistemi ve gençlerle çalışma konusunda büyük tecrübeye sahip uzman. Mauricio Pochettino — Premier League devlerindeki kariyeri sayesinde İngiliz yıldızların karakterini iyi anlayan bir teknik adam. Frank Lampard — Milli takımın eski efsanesi ve İngiliz futbolunun simge isimlerinden biri.