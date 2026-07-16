Yapay zekaya yıllık 5 trilyon dolar yatırım gerekiyor: SoftBank liderinden sert açıklama

·2·Teknoloji
Yapay zekaya yıllık 5 trilyon dolar yatırım gerekiyor: SoftBank liderinden sert açıklama

SoftBank Group CEO'su Masayoshi Son, yapay zeka (YZ) teknolojilerine şüpheyle yaklaşanları sert bir dille eleştirerek, bu alanı insanlığın geleceğini belirleyen en önemli faktör olarak nitelendirdi. Ona göre, YZ etrafındaki tartışmaları bir "balon" olarak görmek tamamen temelsizdir ve bu, zamanında otomobillerin veya uçakların faydasından şüphe duymakla eşdeğerdir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Tokyo'da düzenlenen yıllık konferansta konuşan Masayoshi Son, yapay zekanın sadece yaşam tarzımızı değiştirmekle kalmayıp, aynı zamanda devasa ekonomik faydalar sağlayacağını vurguladı. "YZ bir balon mu diye sormak aptallıktır. Gelişimden kaçınanlar kendi dünyalarını kapatırlar. Yapay zekayı karalayanların kendileri kötülük yayıyor" diye ekledi milyarder girişimci.

Altyapı ve küresel yatırımlar

Son zamanlarda finans piyasalarında NVIDIA gibi devlerin hisse fiyatlarının artması ve veri işleme merkezlerine (MOM) yatırılan sermayelerin karşılığını veremeyeceği konusunda endişeler artmıştı. Ancak Masayoshi Son'un hesaplamalarına göre, küresel ölçekte YZ altyapısını genişletmek, çip üretimini artırmak ve enerji sistemlerini uyarlamak için her yıl yaklaşık 5 trilyon dolar yatırım gerekiyor.

SoftBank kurucusu, 2040 yılına kadar dünya gayrisafi yurt içi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 20'sinin yapay zeka ile ilgili sektörlere ve "süper zekaya" (superintelligence) ait olacağını öngörüyor. Bu, dünya ekonomisinin yapısının kökten yenileneceği anlamına geliyor.

Stratejik adımlar ve enerji meselesi

Japon teknoloji yatırımcısı bu yönde pratik adımları çoktan atmaya başladı. SoftBank şirketi, ChatGPT'nin yaratıcısı olan OpenAI projesine 34,6 milyar dolar yatırım yaptı. Ayrıca yeni projeleri finanse etmek amacıyla NVIDIA'daki hisselerini satarak ana odağını veri merkezleri ve enerji altyapısına çeviriyor.

YZ sistemlerinin çalışması için devasa miktarda elektrik enerjisine ihtiyaç duyulduğunu göz önünde bulunduran SoftBank, yakın zamanda Japonya'da batarya üretim işine girdi. Bu, yeni nesil enerji sistemleri oluşturmak ve yapay zeka ihtiyaçlarını karşılamak yolunda stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Masayoshi Son'un bu açıklamaları teknoloji dünyasındaki tartışmaları yeni bir boyuta taşıdı. ixbt.com verilerine göre, SoftBank lideri uzun yıllardır teknoloji yatırımlarının öncüsü olarak kabul ediliyor ve tahminleri genellikle piyasa yönünü belirliyor. Özbekistan gibi gelişmekte olan ülkeler için de YZ altyapısına olan bu küresel talep, gelecekte dijital ekonominin ana itici gücü haline gelecektir.

SoftBankYapay ZekaMasayoshi SonTeknolojiYatırım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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