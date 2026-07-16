Tesla'nın karıştığı trajik kaza: NTSB soruşturması otopilotun suçsuz olduğunu kanıtladı

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Texas'ın Katy şehrinde meydana gelen ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan Tesla Model 3 kazasına ilişkin ön soruşturma raporunu yayınladı. Bu olay, elektrikli araçların otonom sürüş sistemlerinin güvenliği konusundaki tartışmaları bir kez daha gündeme getirmişti. Ancak elde edilen veriler, trajedinin nedeninin teknoloji değil, insan faktörü olduğunu gösteriyor. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Olayın detaylarına göre, 19 Haziran 2026 tarihinde gerçekleşen kazada Tesla Model 3 aracı bir konutun tuğla duvarına çarptı. Çarpışma sonucunda evin içinde bulunan bir kadın hayatını kaybederken, 44 yaşındaki sürücü hafif yaralarla kurtuldu. İlk tahminlerde aracın FSD (Full Self-Driving) sistemindeki bir arızadan şüphelenilmişti.

Telemetri verileri ve sürücü hatası

ixbt.com'un NTSB raporuna dayandırdığı habere göre, kaza anında Tesla'nın araç içi bilgisayarı tüm hareketleri kaydetti. Çarpışmadan birkaç saniye önce araçta FSD (Supervised) modunun açık olduğu belirlendi. Ancak tehlikeli viraj noktasında sürücünün gaz pedalına yüzde 100 oranında bastığı, bunun da sistemin otomatik sürüş fonksiyonunu anında devre dışı bırakarak kontrolü sürücüye devrettiği anlaşıldı.

Elektronik veriler, aracın T-kavşakta dönmesi gereken yerde saatte 70 mil (yaklaşık 113 km/sa) hızla ilerlemeye devam ettiğini gösteriyor. Sürücü yoldan çıkarak bahçeye girmiş ve yüksek hızla evin duvarına çarpmıştır. Bu durumda sistemin değil, sürücünün hatalı müdahalesinin ölümcül sonuçlara yol açtığı tespit edildi.

Müfettişler ayrıca olay anındaki hava koşullarını da inceledi. Raporda, o gün havanın açık, görüş mesafesinin çok iyi ve yol yüzeyinin kuru olduğu belirtildi. Yani sensörlerin veya kameraların çalışmasını engelleyecek dış doğal faktörler mevcut değildi.

Güvenlik sistemlerine güven sorunu

Bu durum, Tesla'nın uzun yıllardır savunduğu pozisyonu doğrulamaktadır: FSD sistemi ne kadar gelişmiş olursa olsun, "denetimli" bir yardımcı araçtır ve sürücü her durumda sorumluluğu üstlenmeye hazır olmalıdır. Özbekistan yollarında da Tesla ve diğer akıllı elektrikli araçların sayısı artarken, bu tür teknolojilere körü körüne güvenmemek büyük önem taşımaktadır.

Bu soruşturma sonuçlarının, otopilot sistemlerine yönelik suçlamaları azaltması bekleniyor. Yine de NTSB, nihai raporunu tüm teknik incelemeler tamamlandıktan sonra sunacak. Şimdilik ana suç, hızı artıran ve sürüş hatası yapan sürücüde kalmaya devam ediyor.