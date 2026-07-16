SpaceX, Cape Canaveral'da dünyanın en güçlü vinciyle Mechazilla kulesini inşa ediyor

·31·Teknoloji
SpaceX, Cape Canaveral'da dünyanın en güçlü vinciyle Mechazilla kulesini inşa ediyor

Elon Musk liderliğindeki SpaceX, insanlık tarihinin en büyük roketi olan Starship için tasarlanan yeni fırlatma rampasının inşaat çalışmalarını hızlandırdı. Kennedy Uzay Merkezi'nde yürütülen inşaat sürecinde, dünyanın en yüksek kaldırma kapasitesine sahip Liebherr LR 13000 vinci kullanılıyor ve devasa servis kulesinin altıncı modülünün kurulumu tamamlandı. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

NASASpaceflight gözlemcilerine göre, LC-37A fırlatma kompleksindeki çalışmalar yüksek hızla devam ediyor. Altıncı modül yerine yerleştirildikten sonra uzmanlar, yedinci bölümü kaldırmak için özel bir yük traversini sabitlediler. Bu kule sadece roketin bakımını yapmakla kalmayıp, aynı zamanda iniş sırasında roketi havada "yakalama" görevini de üstlenecek.

İnşaat sürecinde Almanya'da üretilen, 3000 tona kadar yük kaldırma kapasitesine sahip dünyanın en güçlü paletli vinci Liebherr LR 13000 kullanılıyor. Böylesine ağır bir ekipmanın devreye alınması, Starship projesinin ölçeğinin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bu kule, karmaşık mekanizmaları nedeniyle mühendisler arasında "Mechazilla" olarak adlandırılıyor.

Tarihi alanın yeni hayatı

Dikkat çekici bir nokta, inşaat çalışmalarının tarihi SLC-37 alanında yürütülüyor olmasıdır. Geçmişte bu bölge, ünlü Apollo programı kapsamında Saturn IB roketlerine ve daha sonra Delta IV taşıyıcı roketlerine hizmet vermişti. Şimdi ise bu alan, uzay keşfinde yeni bir dönemin, yani tekrar kullanılabilir süper ağır roketlerin merkezi haline geliyor.

Aynı zamanda, Roberts Road üretim sahasına fırlatma tablası (OLM) için yeni bölümler ve yer altyapısı için özel rezervuarların teslimatı devam ediyor. Bu, SpaceX'in sadece tek bir kule değil, tüm teknolojik kompleksi kısa sürede bitirme niyetinde olduğunu gösteriyor.

Rekabet kızışıyor: Blue Origin de geri kalmıyor

Uzay yarışında Jeff Bezos'un Blue Origin şirketi de faaliyetlerini artırıyor. Gelen bilgilere göre, Vehicle Refurbishment Facility (VRF) binasının yüksekliği önemli ölçüde arttı. Gözlemciler, binada büyük bir teknolojik geçiş yolu veya kapı olması beklenen devasa bir açıklığın oluştuğunu kaydettiler.

Ayrıca, LC-36 fırlatma kompleksinde Blue Origin, mevcut kulenin bir bölümünü daha söktü. Her iki şirketin de aynı anda ağır vinçler kullanarak çalışma yürütmesi, Cape Canaveral'daki uzay altyapısı yarışının yeni bir aşamaya geçtiği anlamına geliyor. Starship projesinin başarısı, gelecekte Ay'ın keşfi ve Mars'a yapılacak uçuşlarda belirleyici bir öneme sahip olacak.

SpaceXStarshipMechazillaElon MuskUzay Teknolojileri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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