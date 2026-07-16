ABD'de 15 bin dolarlık uygun fiyatlı elektrikli araç tanıtıldı: Chip Motors yeniliği

·41·Teknoloji
ABD'de 15 bin dolarlık uygun fiyatlı elektrikli araç tanıtıldı: Chip Motors yeniliği

Amerika Birleşik Devletleri merkezli girişim Chip Motors, kompakt elektrikli araç pazarında devrim yaratmak amacıyla yeni Life Utility Vehicle (LUV) sınıfı modelini tanıttı. Bu araç; basit yapısı, geniş kişiselleştirme seçenekleri ve uygun fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ayrıca uzaktan kumanda hizmeti gibi sıra dışı teknolojileri de bünyesinde barındırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, elektrikli aracın baz versiyonu 15.000 dolar olarak belirlenirken, altı kişilik genişletilmiş versiyonu 18.000 dolardan satışa sunulacak. Üretici, ilk teslimatları 2027 yılı için planlıyor. Şu anda alıcılar, 250 dolarlık iade edilebilir bir depozito ile ön sipariş verebiliyorlar.

Teknik özellikler ve özgün tasarım

Chip Motors yeniliği, tek şarjla 160 kilometreye (100 mil) kadar menzil sunan LFP (lityum-demir-fosfat) batarya ile donatılmıştır. Aracın maksimum hızı saatte 40 kilometre ile sınırlandırılmıştır; bu da onu şehir içi kısa mesafeler ve tatil bölgeleri için ideal kılmaktadır. Şarj için NACS konektörü kullanılmakta olup, hem 110 V hem de 240 V şebekelere bağlanabilme imkanı mevcuttur.

Aracın iç kısmı oldukça pratik bir şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, kabin bir hortum yardımıyla suyla yıkanabilir, bu da onu doğa gezileri için ideal bir seçenek haline getirir. Ayrıca model; dikey bir merkezi ekran, kameralar ve yol durumunu kontrol eden radarlarla donatılmıştır.

Sıra dışı opsiyonlar: Televizyon ve uzaktan kumanda

Chip Motors, müşterilerine beklenmedik ek özellikler sunuyor. En ilginç özelliklerden biri, ön bagaja yerleştirilmiş televizyon ve hoparlörlerdir. Bu fonksiyon, pikniklerde veya açık havada dinlenirken bir eğlence merkezi görevi görür. Çevrimiçi konfigüratör aracılığıyla alıcılar; gövde rengini, koltuk türünü, tavan ve kapı tasarımını kendi zevklerine göre seçebilirler.

Bir diğer önemli yenilik ise Chip Go hizmetidir. Bu sistem sayesinde, ihtiyaç duyulduğunda uzaktaki bir operatör aracın kontrolünü devralabilir. Bu fonksiyon şu durumlarda işe yarar:

  • Aracı zor alanlara park etme;
  • Yükleri adrese teslim etme;
  • Sürücünün yorgun olduğu veya kontrol sağlamakta zorlandığı durumlar.
Şirket, gelecekte bu sistemi tam kapsamlı dördüncü seviye otopilot haline getirmeyi hedefliyor. Bu tür kompakt ve ekonomik araçlar, özellikle turistik bölgeler ve kapalı alanlarda ulaşım için büyük ilgi uyandırabilir.

Elektrikli AraçChip MotorsTeknolojiABDOtopilot
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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