Messi eleştirilere yanıt verdi: «Hiçbir şey kendiliğinden verilmez»

·69·Spor
Messi eleştirilere yanıt verdi: «Hiçbir şey kendiliğinden verilmez»

Arjantin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez finale yükseldi. Lionel Messi galibiyetin ardından FIFA'nın takıma yardım ettiği iddialarına yanıt vererek, tüm sonuçların sahadaki karakter ve emek sayesinde elde edildiğini vurguladı.

«Elde ettiğimiz sonuç inanılmaz»

Messi, Arjantin'in son yıllarda katettiği yolu özel olarak vurguladı. Ona göre, üst üste büyük finallere çıkmak tesadüf veya dış yardımla açıklanamaz.

«Takımımızın yaptığı şey inanılmaz. Beş final. Geçen Dünya Kupası'nı kazandık, dört yıl boyunca en güçlü takım olduk ve yine finaldeyiz».

Arjantin, son dünya şampiyonu olarak 2026 turnuvasında oynadığı yedi maçın tamamını kazandı. Takım finalde İspanya ile karşılaşacak.

FIFA yardımı iddialarına sert yanıt

Turnuva boyunca Arjantin lehine verilen bazı hakem kararları sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Özellikle Mısır ve İsviçre'ye karşı oynanan play-off maçlarından sonra takıma kasten yardım edildiğine dair kanıtlanmamış iddialar yayıldı. Reuters bu tartışmaları haberleştirdi ancak Arjantin'e sistematik olarak yardım edildiğini doğrulayan bir kanıt sunulmadı.

Messi ise bu söylemlere takımın sonuçlarıyla yanıt verdi.

«Kim ne derse desin, kimi ne kadar rahatsız ederse etsin, biz her şeye karakterimiz ve oyunumuz sayesinde ulaşıyoruz. Sahada hiçbir şey kendiliğinden verilmez».

Onun ifadelerine göre, Arjantin her aşamada zorlukların üstesinden geldi ve final biletini rakiplerine karşı verdiği mücadeleyle kazandı.

İngiltere karşısında yine Messi belirleyici oldu

İngiltere, yarı finalin 55. dakikasında skoru açarak finale çok yaklaşmıştı. Ancak Arjantin son dakikalarda büyük baskı kurarak maçın senaryosunu değiştirdi.

85. dakikada Messi'nin asistinden sonra Enzo Fernández skoru eşitledi. 90+2. dakikada ise Arjantinli kaptanın bir diğer pasında Lautaro Martínez galibiyet golünü attı.

Olay

Dakika

İngiltere'nin golü

55

Enzo Fernández'in golü

85

Lautaro Martínez'in golü

90+2

Final skoru

Arjantin — 2:1

39 yaşındaki Messi gol atmasa da, iki kritik asistle geri dönüşün ana mimarı oldu. Dünya kupalarındaki asist sayısı rekor seviye olan 12'ye ulaştı.

Arjantin neden her zaman sonuna kadar savaşıyor?

Scaloni'nin takımı bu mundialde birkaç kez son dakikalarda sonucu değiştirdi. İngiltere'ye karşı atılan goller, Arjantin'in turnuvada 79. dakikadan sonra attığı gol sayısını 11'e çıkardı.

Bu rakam takımın ana gücünü gösteriyor: Arjantin oyun planı işlemediğinde bile pes etmiyor. Tecrübe, yedek oyuncuların etkisi ve Messi'nin bir anda durumu değiştirme yeteneği, son şampiyonu tekrar finale taşıdı.

Şimdi sırada İspanya var

19 Temmuz'da Arjantin, dünya şampiyonluğu için İspanya karşısına çıkacak. İspanya, Fransa'yı 2-0 mağlup ederek finale çıktı ve turnuvada şu ana kadar sadece bir gol yedi. Arjantin ise 19 golle turnuvanın en üretken takımı konumunda.

Eğer Arjantin kazanırsa, 1958 ve 1962'deki Brezilya'dan sonra dünya şampiyonluğunu üst üste kazanan ilk milli takım olacak. Messi için ise bu, mundialdeki ikinci, Arjantin tarihindeki dördüncü şampiyonluk olabilir.

Son cevap finalde verilecek

Messi eleştirilere uzun açıklamalar veya bahanelerle değil, sahada hiçbir şeyin bedavaya verilmediğini söyleyerek yanıt verdi.

Arjantin'in İngiltere'ye karşı mağlubiyetten kurtulup bir kez daha karakterini göstermesi. Şimdi takımın iddialara en güçlü cevabı, İspanya karşısında alınacak bir galibiyet ve üst üste ikinci dünya şampiyonluğu olabilir.

Sizce Arjantin finale kendi gücüyle mi geldi, yoksa hakem yönetimiyle ilgili eleştirilerin bir temeli var mı?

Lionel MessiArjantinİngiltereİspanyaFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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