Arjantin final sayısında Brezilya'yı yakaladı: Tarihi eşitlik!

·54·Spor
Arjantin final sayısında Brezilya'yı yakaladı: Tarihi eşitlik!

Arjantin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'yi son dakikalarda mağlup ederek ülke futbol tarihinde yeni bir sayfa açtı. Lionel Scaloni yönetimindeki ekip, dünya kupası finallerine ulaşma sayısı bakımından beş kez şampiyon olan Brezilya'yı yakaladı.

Son dakikalarda gelen final

İngiltere, karşılaşmanın 55. dakikasında Anthony Gordon'un golüyle öne geçti. Ancak Arjantin pes etmedi: Enzo Fernández 85. dakikada dengeyi sağladı, oyuna sonradan giren Lautaro Martínez ise 90+2. dakikada galibiyet golünü kaydetti. Her iki golün asistini de Lionel Messi yaptı.

Böylece son dünya şampiyonu, üst üste ikinci kez finale yükseldi. Arjantin finalde, Fransa'yı 2-0 yenen İspanya ile karşılaşacak.

Arjantin tarihinin yedinci finali

2026 yılındaki sonuç, Arjantin için dünya kupalarındaki yedinci final oldu. Takım ilk kez 1930'da final oynamış, daha sonra altı kez daha şampiyonluk maçına çıkmıştı.

Yıl

Arjantin'in sonucu

1930

finalist

1978

şampiyon

1986

şampiyon

1990

finalist

2014

finalist

2022

şampiyon

2026

İspanya'ya karşı final

Arjantin 1978, 1986 ve 2022 yıllarında kupayı müzesine götürdü. FIFA kayıtlarında da ülke üç kez dünya şampiyonu olarak yer alıyor.

Brezilya ile skor eşitlendi

Brezilya da dünya kupasında yedi kez finale yükseldi. Güney Amerika devi 1950, 1958, 1962, 1970, 1994, 1998 ve 2002 yıllarında şampiyonluk için mücadele etti.

Brezilya bu denemelerin beşini zaferle tamamlayarak, bugüne kadar dünya şampiyonluğu sayısında rekoru elinde tutuyor. Şampiyonlukları 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002 yıllarına dayanıyor.

Milli Takım

Finaller

Şampiyonluklar

Almanya

8

4

Arjantin

7

3

Brezilya

7

5

Sadece Almanya önde

Dünya Kupası finallerine ulaşma konusunda mutlak rekor Almanya'ya ait. Almanya ve Batı Almanya sonuçları birlikte hesaplandığında, Almanlar sekiz kez finalde yer aldı ve dört kez şampiyon oldu. FIFA da Almanya'yı dört kez dünya şampiyonu olarak kaydeder.

Sonuç olarak Arjantin, İspanya'ya karşı finale çıkarak sadece yeni bir şampiyonluk şansı elde etmekle kalmadı, aynı zamanda tarihi sıralamada Brezilya'yı yakalayıp Almanya'ya bir adım daha yaklaştı.

İspanya'ya karşı tarihi fırsat

Arjantin finali kazanırsa, tarihinde dördüncü kez dünya şampiyonu olacak. Ayrıca takım, 1958 ve 1962'de üst üste şampiyon olan Brezilya'dan sonra unvanını koruyan ilk milli takım olma şansını yakalayacak.

İspanya ise 2010'dan sonra ikinci şampiyonluğunu kazanmaya çalışacak. Finalde Lionel Messi liderliğindeki tecrübeli Arjantin ile Lamine Yamal önderliğindeki yeni nesil İspanya karşı karşıya gelecek.

Artık rekor değil, kupa önemli

Arjantin, İngiltere'ye karşı zorlu maçta karakterini ortaya koyarak yedinci finaline ulaştı. Ancak Scaloni'nin ekibi için Brezilya'yı yakalamak tek başına yeterli olmayacak.

Artık temel hedef İspanya'yı mağlup etmek, üst üste ikinci şampiyonluğu kazanmak ve dünya kupası tarihindeki yerini daha da sağlamlaştırmak.

Sizce Arjantin, İspanya'yı da yenip dördüncü kez dünya şampiyonu olabilir mi?

ArjantinBrezilyaLionel MessiİngiltereFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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