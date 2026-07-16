Kane, Messi'ye karşı oynanan maçın ardından neler itiraf ettiğini açıkladı

İngiltere milli takımı 2026 Dünya Kupası finaline çıkmaya çok yaklaştı ancak Arjantin maçın sonunda durumu tamamen değiştirdi. Mağlubiyetin ardından Harry Kane, 39 yaşındaki Lionel Messi'nin sahadaki etkisini özellikle vurguladı.

İngiltere'nin hayali son dakikalarda yıkıldı

Thomas Tuchel'in ekibi yarı finalde Anthony Gordon'ın 55. dakikadaki golüyle öne geçti. Ancak İngiltere üstünlüğü korumak için savunmaya daha fazla ağırlık vermeye başladı ve maçın sonunda Arjantin'in baskısına dayanamadı.

Enzo Fernandez 85. dakikada skoru eşitledi. Uzatma dakikalarında ise Lionel Messi'nin asistinden sonra Lautaro Martinez galibiyet golünü attı.

Olay Dakika İngiltere'nin ilk golü 55 Enzo Fernandez'in beraberlik golü 85 Lautaro Martinez'in galibiyet golü 90+2 Final skoru Arjantin — 2:1

Kane, Messi'yi tarihin en iyi futbolcusu olarak nitelendirdi

Maç sonu Kane, Messi'nin 39 yaşında bile kritik maçlarda bu seviyede oynamasına hayran kaldığını belirtti.

«Messi'nin 39 yaşında yaptıklarını görünce, bu Dünya Kupası benim için son olacak mı diye düşünmüyorum bile. Messi, tarihin en iyi futbolcusu.»

İngiltere kaptanı, takımın Arjantinli yıldızı etkisiz hale getirmek için her yolu denediğini söyledi. Ancak Messi, topu ayağına aldığı her pozisyonda oyuna yeni bir güçle dönmüş gibi görünüyordu.

«Onu durdurmak için elimizden geleni yaptık ama o topu her aldığında yeniden canlanıyor gibiydi,» dedi Kane.

Messi gol atmadı ama sonucu belirledi

Yarı finalde Messi rakip kaleyi havalandıramadı. Buna rağmen maçın kader anında yeteneği yine ön plandaydı.

Arjantin kaptanı, Lautaro Martinez'in galibiyet golüne şık bir asist yaptı. AP'ye göre Messi, turnuvada sekiz gol ve dört asistle Arjantin hücumunun ana figürü olmaya devam ediyor.

Bu maç bir gerçeği daha ortaya koydu: Messi'nin etkisi sadece atılan gollerle ölçülemez. Topla tek bir hareketi, sahayı görüşü veya beklenmedik pası tüm maçın kaderini değiştirebilir.

Kane için bu son Dünya Kupası mı olacak?

Mağlubiyetin ardından İngiltere kaptanının milli takımdaki geleceği hakkında sorular ortaya çıktı. Ancak Kane, Dünya Kupası kariyerini noktalamayı henüz düşünmediğini belirtti.

Messi'nin 39 yaşındaki oyununu örnek göstererek futbolda yaşın tek belirleyici kriter olmadığına işaret etti. İngiliz forvet bu turnuvada altı gol attı ve en golcü oyuncular arasında yer alıyor.

Futbolcu Goller Lionel Messi 8 Kylian Mbappe 8 Harry Kane 6

İngiltere bronz, Arjantin final maçına kaldı

İngiltere şimdi üçüncülük maçı için Fransa ile karşılaşacak. Arjantin ise finalde İspanya ile dünya şampiyonluğu için mücadele edecek.

Kane ve İngiltere için Atlanta'daki gece ağır bir ders oldu. Takım finale dakikalar uzaklıktaydı ancak Messi bir kez daha büyük sahnede son sözü söyledi.

Sizce 39 yaşındaki Messi, İspanya'ya karşı finalde de Arjantin'i şampiyonluğa taşıyabilir mi?