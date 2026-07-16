Samsung Galaxy Z Fold 8 ve iPhone Ultra: Katlanabilir akıllı telefonların tasarımı benzer mi olacak?

·32·Teknoloji
Samsung Galaxy Z Fold 8 ve iPhone Ultra: Katlanabilir akıllı telefonların tasarımı benzer mi olacak?

Akıllı telefon pazarındaki iki dev isim olan Güney Koreli Samsung ve ABD merkezli Apple arasındaki rekabet yeni bir boyuta taşınıyor. İnternette Samsung Galaxy Z Fold 8 ve ilk katlanabilir iPhone Ultra maketlerinin yan yana fotoğrafları ortaya çıktı. Bu görseller, gelecekteki cihazların tasarım açısından birbirine oldukça yakın olacağını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ünlü sızıntı kaynağı UniverseIce tarafından paylaşılan bilgilere göre, her iki cihazın maketleri sanki aynı üretici tarafından tasarlanmış gibi bir izlenim bırakıyor. Kamera bloğu ve kasanın genel şekli bile belirgin benzerlikler taşıyor. Bu durum, teknoloji dünyasında katlanabilir cihaz tasarımlarının belirli bir standarda oturduğunu gösterebilir.

Teknik özellikler ve beklenen yenilikler

Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olması beklenen iPhone Ultra'nın 2026 yılının Eylül ayında tanıtılması tahmin ediliyor. Cihaz "kitap" tarzı bir kasaya sahip olacak; iç ekranı 7,8 inç, dış ekranı ise 5,5 inç boyutunda olacak. Ayrıca cihazda iki adet 48 megapiksel kamera ve yeni nesil Apple A20 Pro işlemcisinin yer alması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 de aynı dönemde piyasaya çıkması beklenen ana rakip konumunda. Samsung, sekizinci nesil katlanabilir akıllı telefonunda uzun yıllara dayanan tecrübesine dayanarak menteşe dayanıklılığını daha da artırmayı ve One UI arayüzündeki çoklu görev (multitasking) özelliklerini mükemmelleştirmeyi hedefliyor.

Deneyim ve inovasyonun çatışması

Şunu belirtmek gerekir ki Samsung, katlanabilir akıllı telefon segmentinde öncü konumda ve halihazırda birkaç nesil cihazı başarıyla satıyor. Apple ise bu pazara biraz geç giriyor olsa da marka prestiji ve ekosistemiyle üstünlük sağlamaya çalışacaktır. Ancak ixbt.com yayını, ilk nesil iPhone Ultra cihazının yeni teknolojilere özgü optimizasyon ve güvenilirlik sorunlarıyla karşılaşmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu rekabet oldukça ilgi çekici. Şu anda ülkemizde Samsung Galaxy Z Fold serisi, resmi garanti ve servis hizmetleriyle geniş bir şekilde sunuluyor. Apple'ın katlanabilir cihazının piyasaya çıkması ise pazar fiyat dengesini ve tüketici tercihlerini önemli ölçüde etkileyecektir.

Sonuç olarak, 2026 yılının akıllı telefon endüstrisi için bir dönüm noktası olacağını söyleyebiliriz. Tasarımdaki benzerliğe rağmen kullanıcılar yine de yazılımın kullanım kolaylığına ve cihazın uzun vadeli dayanıklılığına bakarak seçim yapacaklar. Samsung'un tecrübesini, Apple'ın ise mükemmelliğe ulaşma felsefesini sergilemesi bekleniyor.

SamsungAppleiPhone UltraGalaxy Z Fold 8Teknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Starlink ve NTT Docomo iş birliği: Japonya uzaydan iletişimde öncülük ediyorStarlink ve NTT Docomo iş birliği: Japonya uzaydan iletişimde öncülük ediyorBugün, 12:56Starlink V5 tanıtıldı: Yeni nesil terminaller daha kompakt ve enerji tasarrufluStarlink V5 tanıtıldı: Yeni nesil terminaller daha kompakt ve enerji tasarrufluBugün, 12:21Yapay zekaya yıllık 5 trilyon dolar yatırım gerekiyor: SoftBank liderinden sert açıklamaYapay zekaya yıllık 5 trilyon dolar yatırım gerekiyor: SoftBank liderinden sert açıklamaBugün, 11:25SpaceX, Cape Canaveral'da dünyanın en güçlü vinciyle Mechazilla kulesini inşa ediyorSpaceX, Cape Canaveral'da dünyanın en güçlü vinciyle Mechazilla kulesini inşa ediyorBugün, 10:55ABD'de 15 bin dolarlık uygun fiyatlı elektrikli araç tanıtıldı: Chip Motors yeniliğiABD'de 15 bin dolarlık uygun fiyatlı elektrikli araç tanıtıldı: Chip Motors yeniliğiBugün, 10:23Tesla'nın karıştığı trajik kaza: NTSB soruşturması otopilotun suçsuz olduğunu kanıtladıTesla'nın karıştığı trajik kaza: NTSB soruşturması otopilotun suçsuz olduğunu kanıtladıBugün, 09:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi