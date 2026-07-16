Samsung Galaxy Z Fold 8 ve iPhone Ultra: Katlanabilir akıllı telefonların tasarımı benzer mi olacak?

Akıllı telefon pazarındaki iki dev isim olan Güney Koreli Samsung ve ABD merkezli Apple arasındaki rekabet yeni bir boyuta taşınıyor. İnternette Samsung Galaxy Z Fold 8 ve ilk katlanabilir iPhone Ultra maketlerinin yan yana fotoğrafları ortaya çıktı. Bu görseller, gelecekteki cihazların tasarım açısından birbirine oldukça yakın olacağını gösteriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ünlü sızıntı kaynağı UniverseIce tarafından paylaşılan bilgilere göre, her iki cihazın maketleri sanki aynı üretici tarafından tasarlanmış gibi bir izlenim bırakıyor. Kamera bloğu ve kasanın genel şekli bile belirgin benzerlikler taşıyor. Bu durum, teknoloji dünyasında katlanabilir cihaz tasarımlarının belirli bir standarda oturduğunu gösterebilir.

Teknik özellikler ve beklenen yenilikler

Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonu olması beklenen iPhone Ultra'nın 2026 yılının Eylül ayında tanıtılması tahmin ediliyor. Cihaz "kitap" tarzı bir kasaya sahip olacak; iç ekranı 7,8 inç, dış ekranı ise 5,5 inç boyutunda olacak. Ayrıca cihazda iki adet 48 megapiksel kamera ve yeni nesil Apple A20 Pro işlemcisinin yer alması bekleniyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8 de aynı dönemde piyasaya çıkması beklenen ana rakip konumunda. Samsung, sekizinci nesil katlanabilir akıllı telefonunda uzun yıllara dayanan tecrübesine dayanarak menteşe dayanıklılığını daha da artırmayı ve One UI arayüzündeki çoklu görev (multitasking) özelliklerini mükemmelleştirmeyi hedefliyor.

Deneyim ve inovasyonun çatışması

Şunu belirtmek gerekir ki Samsung, katlanabilir akıllı telefon segmentinde öncü konumda ve halihazırda birkaç nesil cihazı başarıyla satıyor. Apple ise bu pazara biraz geç giriyor olsa da marka prestiji ve ekosistemiyle üstünlük sağlamaya çalışacaktır. Ancak ixbt.com yayını, ilk nesil iPhone Ultra cihazının yeni teknolojilere özgü optimizasyon ve güvenilirlik sorunlarıyla karşılaşmasının muhtemel olduğunu belirtiyor.

Özbekistanlı kullanıcılar için de bu rekabet oldukça ilgi çekici. Şu anda ülkemizde Samsung Galaxy Z Fold serisi, resmi garanti ve servis hizmetleriyle geniş bir şekilde sunuluyor. Apple'ın katlanabilir cihazının piyasaya çıkması ise pazar fiyat dengesini ve tüketici tercihlerini önemli ölçüde etkileyecektir.

Sonuç olarak, 2026 yılının akıllı telefon endüstrisi için bir dönüm noktası olacağını söyleyebiliriz. Tasarımdaki benzerliğe rağmen kullanıcılar yine de yazılımın kullanım kolaylığına ve cihazın uzun vadeli dayanıklılığına bakarak seçim yapacaklar. Samsung'un tecrübesini, Apple'ın ise mükemmelliğe ulaşma felsefesini sergilemesi bekleniyor.