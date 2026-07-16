Starlink V5 tanıtıldı: Yeni nesil terminaller daha kompakt ve enerji tasarruflu

Elon Musk'ın SpaceX şirketi, uydu interneti alanında bir başka devrim niteliğinde adım attı. Yeni nesil Starlink V5 terminaliyle ilgili detaylar açıklandı ve cihaz, önceki modeline göre önemli ölçüde daha küçük ve verimli olmasıyla uzmanların dikkatini çekiyor. Bu güncelleme, yüksek hızlı interneti küresel ölçekte daha mobil ve erişilebilir hale getirmeye hizmet ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Starlink V5 terminalinin boyutları 384 x 306 mm'dir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, mevcut Standard V4 modelinin boyutları 594 x 383 mm idi. Bu kompaktlık, yeni cihazı boyut açısından Starlink Mini modeline yaklaştırıyor, ancak gücü ve yetenekleri tam boyutlu terminallerden geri kalmıyor.

Teknik özellikler ve enerji verimliliği

Boyutların küçülmesine rağmen, yeni anten veri aktarım hızını 375 Mbps üzerinde tutabiliyor. Bu, modern 4K formatındaki videoları izlemek ve çevrimiçi oyunlar için yeterli bir kapasitedir. En önemli değişikliklerden biri enerji tüketiminde gözlemlendi: cihaz artık ortalama 35–50 W güç tüketiyor, bu da V4 modeline kıyasla yüzde 50 daha verimli olduğu anlamına geliyor.

Cihazın ağırlığı da önemli ölçüde azaldı. Starlink V5 sadece 1,1 kg ağırlığında olup, önceki nesilden yüzde 62 daha hafiftir. Bu ağırlık, terminali seyahatlerde ve uzun mesafeli keşif gezilerinde taşımayı daha kolay hale getiriyor; bu da dağlık ve uzak bölgelerde çalışan uzmanlar için de kolaylık sağlayabilir.

Dayanıklılık ve yeni Router Mini

Yeni terminal, ekstrem hava koşullarına dayanıklılık konusunda da güncellendi. Belirtildiğine göre, saatte 265 km hızla esen şiddetli rüzgarlara dayanabiliyor. Bu gösterge, cihazın açık alanlarda ve zorlu iklim koşullarında bile güvenilir bir şekilde çalışmasını sağlıyor.

Terminal ile birlikte SpaceX, kompakt Router Mini cihazını da tanıttı. Bu yönlendirici, modern Wi-Fi 6 standardını destekliyor ve birden fazla cihazı birleştiren bir Mesh sistemi oluşturma imkanına sahip. Şirket uzmanlarına göre, bu yenilikler Starlink ekipmanlarının kurulum sürecini basitleştiriyor ve dünya genelinde uydu internetinin yaygınlaşmasını hızlandırıyor.