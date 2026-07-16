Lionel Messi, İngiltere galibiyeti sonrası eleştirmenlere yanıt verdi

·46·Spor
Lionel Messi, İngiltere galibiyeti sonrası eleştirmenlere yanıt verdi

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı alınan zorlu galibiyetin ardından düşüncelerini paylaştı. Messi, bu maçtaki olası bir mağlubiyetin, takımın son yıllardaki başarılarına rağmen haksız ve sert eleştirilere yol açabileceğini belirtti. Takımının iradesini öven Messi, üst üste ikinci kez finale yükselmekten gurur duyduğunu ifade etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Arjantin ile İngiltere arasındaki kıran kırana geçen yarı final mücadelesinde "Albiceleste" 2-1 galip geldi. Maç sırasında geriye düşmelerine rağmen karakter ortaya koyan Arjantinliler, oyunun kaderini kendi lehlerine çevirmeyi başardılar. Bu galibiyet, son dünya şampiyonlarını finalde İspanya'ya karşı oynanacak belirleyici maça taşıdı ve takımın uluslararası arenadaki hegemonyasını bir kez daha kanıtladı.

TyC Sports'a verdiği röportajda Lionel Messi, İngiltere maçının sıradan bir karşılaşmadan çok daha önemli olduğunu vurguladı. Messi'ye göre, milli marşlar okunurken duygular zirveye ulaştı ve bu galibiyet sadece futbolcular için değil, tüm Arjantin halkı için hayati önem taşıyordu.

Eleştiri riski ve takımın iradesi

Messi, takımın mağlup olması durumunda taraftarlar ve uzmanlar tarafından anlamsız eleştiriler gelebileceğini gizlemedi. Yıldız oyuncu, "İngiltere'ye karşı kaybedemezdik. Takım kimseye bir şey borçlu olmasa da, Arjantinlilerin karakterini bilirsiniz; her zaman daha fazlasını isterler. Kaybetseydik insanların saçma sapan konuşmaya başlayacağını biliyordum, biz de onlara bu fırsatı vermedik" dedi.

Kaptana göre Arjantin sahada rakibinden daha güçlü olduğunu hissediyordu ancak bu seviyedeki maçlarda tarihi rekabet ve baskı büyük rol oynuyor. Lionel Messi, takımın fiziksel durumu hakkındaki şüphelere de değindi. Turnuva öncesinde bazı kilit oyuncuların sakatlık sorunları yaşaması, birçok kişide endişe yaratmıştı.

"Bu galibiyet beni şaşırtmadı. Bu çocukları iyi tanıyorum ve neler yapabileceğimizi biliyorum. Bazı oyuncularımız tam kapasitelerinde olmadığı için insanlar şüphe duymuş olabilir. Ancak bu fikir etrafında birleştiğimizde takım ekstra bir güç bulabiliyor. Birbirlerinden ilham alarak her şeylerini ortaya koydular" diye ekledi Messi.

Böylece Arjantin, tarihine bir önemli zafer daha ekledi. Şimdi Lionel Messi liderliğindeki takımı İspanya'ya karşı oynanacak final maçı bekliyor. Bu galibiyetin, Arjantin futbolu için sadece sportif bir sonuç değil, aynı zamanda bir milli gurur meselesi olduğu bir kez daha kanıtlandı.

Lionel MessiArjantinİngiltereDünya KupasıFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Jude Bellingham ve İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki trajedisiJude Bellingham ve İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki trajedisiBugün, 12:38Amman'da başlangıç: 12 judocumuz ilk gün tatamiye çıkıyorAmman'da başlangıç: 12 judocumuz ilk gün tatamiye çıkıyorBugün, 12:01Messi ve Bellingham arasındaki tartışmada neler konuşuldu?Messi ve Bellingham arasındaki tartışmada neler konuşuldu?Bugün, 11:57Opta, 2026 Dünya Kupası finalinin favorisini açıkladı: Fark o kadar da büyük değilOpta, 2026 Dünya Kupası finalinin favorisini açıkladı: Fark o kadar da büyük değilBugün, 11:55Thomas Tuchel kararını açıkladı: İngiltere'den ayrılmıyorThomas Tuchel kararını açıkladı: İngiltere'den ayrılmıyorBugün, 11:48Bellingham, Messi'ye karşı oynarken bir gerçeği anladı...Bellingham, Messi'ye karşı oynarken bir gerçeği anladı...Bugün, 11:43
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı