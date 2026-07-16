Lionel Messi, İngiltere galibiyeti sonrası eleştirmenlere yanıt verdi

Arjantin milli takımı kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye karşı alınan zorlu galibiyetin ardından düşüncelerini paylaştı. Messi, bu maçtaki olası bir mağlubiyetin, takımın son yıllardaki başarılarına rağmen haksız ve sert eleştirilere yol açabileceğini belirtti. Takımının iradesini öven Messi, üst üste ikinci kez finale yükselmekten gurur duyduğunu ifade etti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Arjantin ile İngiltere arasındaki kıran kırana geçen yarı final mücadelesinde "Albiceleste" 2-1 galip geldi. Maç sırasında geriye düşmelerine rağmen karakter ortaya koyan Arjantinliler, oyunun kaderini kendi lehlerine çevirmeyi başardılar. Bu galibiyet, son dünya şampiyonlarını finalde İspanya'ya karşı oynanacak belirleyici maça taşıdı ve takımın uluslararası arenadaki hegemonyasını bir kez daha kanıtladı.

TyC Sports'a verdiği röportajda Lionel Messi, İngiltere maçının sıradan bir karşılaşmadan çok daha önemli olduğunu vurguladı. Messi'ye göre, milli marşlar okunurken duygular zirveye ulaştı ve bu galibiyet sadece futbolcular için değil, tüm Arjantin halkı için hayati önem taşıyordu.

Eleştiri riski ve takımın iradesi

Messi, takımın mağlup olması durumunda taraftarlar ve uzmanlar tarafından anlamsız eleştiriler gelebileceğini gizlemedi. Yıldız oyuncu, "İngiltere'ye karşı kaybedemezdik. Takım kimseye bir şey borçlu olmasa da, Arjantinlilerin karakterini bilirsiniz; her zaman daha fazlasını isterler. Kaybetseydik insanların saçma sapan konuşmaya başlayacağını biliyordum, biz de onlara bu fırsatı vermedik" dedi.

Kaptana göre Arjantin sahada rakibinden daha güçlü olduğunu hissediyordu ancak bu seviyedeki maçlarda tarihi rekabet ve baskı büyük rol oynuyor. Lionel Messi, takımın fiziksel durumu hakkındaki şüphelere de değindi. Turnuva öncesinde bazı kilit oyuncuların sakatlık sorunları yaşaması, birçok kişide endişe yaratmıştı.

"Bu galibiyet beni şaşırtmadı. Bu çocukları iyi tanıyorum ve neler yapabileceğimizi biliyorum. Bazı oyuncularımız tam kapasitelerinde olmadığı için insanlar şüphe duymuş olabilir. Ancak bu fikir etrafında birleştiğimizde takım ekstra bir güç bulabiliyor. Birbirlerinden ilham alarak her şeylerini ortaya koydular" diye ekledi Messi.

Böylece Arjantin, tarihine bir önemli zafer daha ekledi. Şimdi Lionel Messi liderliğindeki takımı İspanya'ya karşı oynanacak final maçı bekliyor. Bu galibiyetin, Arjantin futbolu için sadece sportif bir sonuç değil, aynı zamanda bir milli gurur meselesi olduğu bir kez daha kanıtlandı.