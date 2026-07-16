Opta, 2026 Dünya Kupası finalinin favorisini açıkladı: Fark o kadar da büyük değil

2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için İspanya ve Arjantin karşı karşıya gelecek. Opta süper bilgisayarı, final maçı öncesinde tahminini açıkladı; istatistiksel model Avrupa şampiyonuna biraz daha fazla şans veriyor.

İspanya'ya yüzde 56,31 şans verildi

Opta'nın hesaplamalarına göre, Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya'nın dünya şampiyonu olma ihtimali yüzde 56,31.

Son şampiyon Arjantin'e ise yüzde 43,69 şans tanınıyor.

Milli Takım Şampiyonluk İhtimali İspanya Yüzde 56,31 Arjantin Yüzde 43,69

Rakamlar İspanya'yı favori gösterse de, iki takım arasındaki fark belirleyici derecede büyük değil. Neredeyse her on senaryonun dördünden fazlasında Arjantin galip geliyor.

Süper bilgisayar tahmini nasıl yapıyor?

Opta modeli; takımların güç reytinglerini, geçmiş sonuçlarını, hücum ve savunma istatistiklerini ve rakiplerin seviyesini hesaba katıyor.

Turnuvanın eleme aşamasındaki tahminler, 25 bin sanal simülasyon temelinde güncelleniyor. Her gol ve nihai sonuçtan sonra olasılıklar yeniden hesaplanıyor.

Ancak futbolda yüzde 56'lık galibiyet ihtimali, kupanın şimdiden İspanya'nın olduğu anlamına gelmiyor. Bir penaltı, bir duran top veya Lionel Messi'nin tek bir asisti tüm algoritmaları devre dışı bırakabilir.

İspanya neden favori?

İspanya, yarı finalde turnuvanın favorilerinden biri olan Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Mikel Oyarzabal penaltıdan perdeyi açarken, Pedro Porro ikinci golü kaydetti. İspanya bu maçta da rakibine gol izni vermedi.

De la Fuente'nin takımının temel avantajları:

topa uzun süreli sahip olma;

merkezde oyun temposunu kontrol etme;

top kaybedildiği anda pres yapma;

savunmada çok az hata yapma;

Lamine Yamal ve diğer teknik oyuncular aracılığıyla pozisyon üretme.

İspanya'nın Fransa gibi güçlü bir hücum hattına sahip takımı neredeyse pozisyonsuz bırakmasının ardından Opta modelinde favori olması tesadüf değil.

Arjantin rakamlara değil, karakterine güveniyor

Arjantin, İngiltere ile oynadığı yarı finalde 55. dakikada gol yedi ve uzun süre geride götürdü. Ancak Enzo Fernández 85. dakikada dengeyi sağladı, Lautaro Martínez ise 90+2'de galibiyet golünü attı.

Lionel Messi , Arjantin'in her iki golünde de asist yaparak büyük maç oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bu nedenle Arjantin'in şansını sadece yüzde 43,69'luk bir rakamla değerlendirmek zor. Lionel Scaloni'nin ekibi bu turnuvada birkaç kez zor durumlardan çıktı ve maçın son dakikalarında sonucu değiştirebileceğini kanıtladı.

Messi ve Yamal: İki neslin karşılaşması

Finalin ana hikayelerinden biri Lionel Messi ile Lamine Yamal arasındaki sembolik rekabet olacak.

Bir tarafta 39 yaşında hala Arjantin hücumunu yöneten ve üst üste ikinci dünya şampiyonluğu için savaşan Messi; diğer tarafta İspanya'nın yeni nesil liderlerinden biri olan Yamal.

Bir futbolcu efsanevi kariyerinin son büyük bölümünü yazıyor, diğeri ise kendi tarihini yeni başlatıyor.

Final nerede ve ne zaman?

2026 Dünya Kupası finali 19 Temmuz'da ABD'nin New Jersey eyaletindeki East Rutherford şehrinde bulunan MetLife Stadium'da oynanacak.

İspanya, 2010'dan sonra ikinci kez dünya şampiyonu olmayı hedefliyor. Arjantin ise 2022'deki unvanını koruyarak tarihindeki dördüncü şampiyonluğunu kazanma peşinde.

Favori belli ama şampiyon henüz değil

Opta, İspanya'yı favori görüyor. Ancak Arjantin'in büyük final tecrübesi, sağlam karakteri ve maçı tek bir hamleyle değiştirebilecek Messi'si var.

Yüzde 56,31 bir istatistik. Kupa ise 90 dakika, belki uzatmalar ve penaltıların ardından sahibini bulacak.

Sizce süper bilgisayarın tahmini gerçekleşecek mi, yoksa Arjantin tüm hesapları bozacak mı?