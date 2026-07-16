Tahran'ın merkezinde çarpıcı görsel: Trump tabut içinde resmedildi

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın yer aldığı tartışmalı bir duvar resmi kamuoyunun dikkatini çekti. Haberlere göre, resimde Trump bir tabutun içinde yatarken tasvir ediliyor.

Duvar resminde ABD liderine karşı sert sloganların da yer aldığı belirtiliyor. Bu durum, Washington ile Tahran arasındaki siyasi gerilimin yeniden tırmandığı bir dönemde ortaya çıktı.

Söz konusu görsel sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Bazıları bunu İran'ın ABD'ye yönelik siyasi duruşunun bir ifadesi olarak değerlendirirken, diğerleri bu tür sert görsel propagandaların bölgedeki durumu daha da kötüleştirebileceğini vurguluyor.

ABD yetkilileri şu ana kadar söz konusu duvar resmiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.